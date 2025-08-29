Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PGR é contra a presença de agentes da PF dentro da casa de Bolsonaro

Parecer foi enviado ao STF pelo procurador-geral Paulo Gonet

Por: Rafael Piasecki Fonte: Agência Brasil
29/08/2025 às 15h08 Atualizada em 29/08/2025 às 15h33
PGR é contra a presença de agentes da PF dentro da casa de Bolsonaro
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou nesta sexta-feira (29) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contrário ao pedido da Polícia Federal (PF) para que agentes da corporação permaneçam no interior da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro 24 horas por dia.

No entanto, o procurador se manifestou favorável ao reforço da segurança nas proximidades da residência e na entrada do Condomínio Solar de Brasília , onde o ex-presidente mora.

Na terça-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes pediu parecer da PGR após receber um ofício enviado pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, após a determinação para que a Polícia Penal do Distrito Federal faça o monitoramento do ex-presidente, que está em prisão domiciliar , com uso de tornozeleira eletrônica.

No ofício, a PF alertou que o sinal da tornozeleira pode falhar, o que permitiria “tempo hábil para que o custodiado empreendesse uma fuga”.

Dessa forma, o diretor-geral disse que é necessária a permanência de uma equipe de agentes no interior da casa de Bolsonaro por 24 horas.

Parecer

Na manifestação enviada ao STF, Gonet avalia que não é preciso agravar a situação de Bolsonaro neste momento.

“Essa avaliação não induz a Procuradoria-Geral da República, neste momento, a propugnar por soluções mais gravosas do que a da custódia domiciliar”, argumentou.

O procurador também ponderou que a PF tem razão ao se preocupar com a possibilidade de fuga ao apontar que foi encontrado um pedido de asilo à Argentina no celular de Bolsonaro e que o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), está nos Estados Unidos estimulando medidas contra o Brasil.

Contudo, Gonet entendeu que a prisão domiciliar e o monitoramento por tornozeleira eletrônica são suficientes para evitar a eventual fuga.

“As circunstâncias, assim, evidentemente, recomendam precauções contra iniciativas de fuga. Tudo isso, afinal, é ainda mais acentuado pela proximidade do julgamento da ação penal, marcado para se iniciar em alguns dias. Providências de cautela já foram, por isso também, adotadas em atenção ao interesse na aplicação efetiva da lei penal”, completou.

Matéria ampliada às 14h27.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 16 horas

“Descobrimos a ponta do iceberg”, diz Lewandowski sobre operações

Ministro falou à Voz do Brasil após megaoperação

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 19 horas

Defesa de Bolsonaro indica nove advogados para julgamento no STF

Primeira Turma iniciará julgamento no dia 2 de setembro
Justiça Há 19 horas

Justiça do Rio condena Colgate por propaganda enganosa de creme dental

Decisão determina que empresa pagará multa de R$ 500 mil
Justiça Há 20 horas

Maioria do STF mantém prisão do ex-jogador Robinho

Ele está preso em Tremembé por envolvimento no estupro de uma mulher

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 20 horas

Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro

Paulo Figueiredo Filho é acusado de colaborar com trama golpista

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
24° Sensação
2.57 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

IA amplia a personalização da experiência do cliente
Desenvolvimento Há 9 minutos

Estado apresenta estratégias de desenvolvimento para militares do Exército Brasileiro
Meio ambiente Há 9 minutos

Economia do futuro, transição energética e descarbonização no RS estarão em debate na Expointer 2025
Agricultura Há 9 minutos

Epagri realiza missão técnica na Europa para fortalecer cooperação em agropecuária sustentável
Agricultura Há 24 minutos

Pesquisas da Epagri em Lages inspiram cientistas de universidade da Alemanha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,19%
Euro
R$ 6,34 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,384,38 -3,16%
Ibovespa
141,705,52 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias