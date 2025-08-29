Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia e MP desmontam plano do PCC para executar promotor de Campinas

Integrante do Gaeco investigava crimes ligados à facção

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/08/2025 às 13h38

A Polícia Militar de São Paulo e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) desmantelaram, na manhã desta sexta-feira (29), um plano de assassinato da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) contra o promotor de justiça de Campinas Amauri Silveira Filho.

Três mandados de busca e apreensão foram decretados pelo juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, Caio Ventosa Chaves. Maurício Silveira Zambaldi e José Ricardo Ramos, que trabalham na área do comércio de veículos e transporte, foram presos pelo 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Campinas. Um terceiro suspeito, ligado à liderança do PCC, não teve o nome divulgado e continua foragido, possivelmente escondido na Bolívia.

Há meses, Amauri Silveira e outros promotores articulavam a Operação Linha Vermelha, uma investigação sobre delitos ligados à organização criminosa armada, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A investigação coletou informações que apontavam que um dos criminosos seria associado à liderança do PCC.

O Ministério Público do Estado de São Paulo descobriu que os envolvidos no crime teriam financiado a obtenção de veículos e armamento, além de contratar operadores para criar uma emboscada contra o promotor.

As investigações para identificar outros envolvidos na articulação do crime continuam. Os capturados foram encaminhados à 1ª Seccional de Polícia de Campinas, onde o caso foi registrado.

Investigação vai continuar

O MP-SP expediu uma nota demonstrando apoio ao promotor e a outros agentes públicos que participaram do caso. “Esta Procuradoria-Geral de Justiça vem a público para expressar o seu irrestrito apoio ao promotor Amauri Silveira Filho, alvo de um plano industriado por integrantes de facção criminosa com o objetivo de assassiná-lo”, escreve o MP.

"O eminente membro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado seguirá firme na sua missão, defendendo de forma inflexível a ordem jurídica. Destemor é a marca dos promotores e procuradores do Ministério Público de São Paulo, que não recuarão sequer um centímetro no seu desiderato de cumprir as atribuições que lhe foram conferidas pela Constituição Federal!”, conclui a nota.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Receita Estadual Há 9 minutos

Cresce adesão ao Nota Fiscal Gaúcha entre beneficiários do Devolve ICMS

A adesão ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) cresce a cada ano e já alcançou um marco expressivo: metade dos beneficiários do Devolve ICMS está ca...

 -
Portos e hidrovias Há 40 minutos

Portos RS reforça frente de trabalho e acelera recuperação dos canais

Após os eventos meteorológicos extremos de 2024 e 2025, que provocaram severo assoreamento em diversos trechos da hidrovia estadual, a Portos RS in...

 -
Desenvolvimento Há 40 minutos

Fundopem aprova R$ 236,9 milhões em investimentos para 16 projetos

O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem), programa coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), aprov...

 © Lula Marques/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil

Previsão para volta da comitiva é para noite desta sexta-feira

 -
Desenvolvimento Há 3 horas

Badesul oferece condições especiais de crédito para impulsionar o agronegócio na Expointer 2025

O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), estará presente com condições especiais de crédito para ...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
23° Sensação
2.6 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Sociedade Há 9 minutos

Otorrino alerta sobre riscos das hastes flexíveis
Receita Estadual Há 9 minutos

Cresce adesão ao Nota Fiscal Gaúcha entre beneficiários do Devolve ICMS
Geral Há 9 minutos

Polícia e MP desmontam plano do PCC para executar promotor de Campinas
Senado Federal Há 24 minutos

Paim critica propostas de reforma da Previdência
Economia Há 24 minutos

Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,27%
Euro
R$ 6,35 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 626,074,78 -2,82%
Ibovespa
141,892,92 pts 0.6%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias