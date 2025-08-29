Sexta, 29 de Agosto de 2025
Portos RS reforça frente de trabalho e acelera recuperação dos canais

Após os eventos meteorológicos extremos de 2024 e 2025, que provocaram severo assoreamento em diversos trechos da hidrovia estadual, a Portos RS in...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/08/2025 às 13h07
Portos RS reforça frente de trabalho e acelera recuperação dos canais
Após os eventos meteorológicos extremos de 2024 e 2025, que provocaram severo assoreamento em diversos trechos da hidrovia estadual, a Portos RS iniciou uma força-tarefa para restaurar a navegabilidade e garantir o escoamento de cargas estratégicas para a economia gaúcha.

Atualmente o principal foco da operação emergencial é o Canal da Feitoria, considerado o maior gargalo logístico do Estado no momento. Um levantamento técnico identificou estreitamento crítico no canal, impedindo a passagem de embarcações de grande porte (acima de 150 m de comprimento e 25 m de largura), e comprometendo ainda mais as cadeias produtivas ligadas a fertilizantes, cevada cervejeira, sebo bovino, transformadores e insumos químicos.

Nesse sentido, a contratação emergencial para dragagem do Canal da Feitoria foi aberta em 21 de agosto, com prazo para envio de propostas até o dia 31 do mesmo mês. A expectativa é que a obra recupere a profundidade operacional do canal, já nas primeiras etapas, e restabeleça a navegação comercial de navios de grande porte – considerada vital para a competitividade da indústria local mesmo antes da finalização completa da obra.

Mais trabalhos

Além do Feitoria, outras frentes de trabalho estão em andamento. O Canal de Itapuã teve sua dragagem concluída em maio, com a retirada de 181 mil metros cúbicos (m³) de sedimentos. Na Bacia do Guaíba, os canais Pedras Brancas e Leitão já avançaram significativamente. O primeiro está com 73% da dragagem concluída, totalizando 258.730,72 m³ de sedimentos removidos. O segundo alcançou 62%, com 535.121,04 m³ dragados. No Delta do Jacuí, o Canal Furadinho tem início previsto para setembro, enquanto o Canal São Gonçalo deve começar ainda em agosto.

Ao todo, a Portos RS é responsável por 21 canais hidroviários, com extensão superior a 90 quilômetros. A recuperação da hidrovia é considerada estratégica para evitar prejuízos à indústria, preservar empregos e garantir a geração de renda em diversas regiões do Estado.

Texto: Ascom Portos RS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
