Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fundopem aprova R$ 236,9 milhões em investimentos para 16 projetos

O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem), programa coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), aprov...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/08/2025 às 13h07
Fundopem aprova R$ 236,9 milhões em investimentos para 16 projetos
-

O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem), programa coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), aprovou R$ 236,9 milhões em projetos de 16 empresas. O Grupo de Análise Técnica (Gate) divulgou o resultado na quinta-feira (28/8). Do total de projetos contemplados, sete são da modalidade tradicional com R$ 150,2 milhões em investimento e previsão de geração de 81 empregos diretos. O formato Recupera, adaptação para auxiliar as empresas impactadas pelos eventos meteorológicos de 2024, aprovou nove projetos, com R$ 86,6 milhões em investimento.

Os projetos aprovados são dos municípios de Antônio Prado (1), Campo Bom (1), Canoas (1), Caxias do Sul (1), Constantina (1), Eldorado do Sul (1), Erechim (2), Imigrante (1), Porto Alegre (3), Roca Sales (1), São José do Inhacorá (1) e São Leopoldo (1). A Calçados Beira Rio S.A. tem sedes em Igrejinha, Mato Leitão, Teutônia, Candelária, Roca Sales, Novo Hamburgo, Sapiranga e Santa Clara do Sul. Três empresas são de pequeno porte, doze de médio e uma de grande.

Na modalidade tradicional, a Vaccaro Indústria de Derivados Vegetais Ltda., de Erechim, tem o maior investimento, com R$ 94,4 milhões. O menor investimento é da empresa Zinpão indústria de Alimentos Ltda., do mesmo município, com R$ 1,8 milhão. No Fundopem Recupera, o maior é da empresa Calçados Beira Rio S.A., com R$ 35,9 milhões. O menor é da Teracom Telemática S.A., de Eldorado do Sul, com R$ 2,2 milhões. As empresas buscaram o incentivo com o objetivo de expandir suas indústrias, com algumas também buscando recuperar-se ou realocar-se.

Desenvolvimento econômico e geração de empregos

O titular da Sedec, Ernani Polo, destacou que o Fundopem é uma ferramenta estratégica que reafirma o compromisso do governo com o desenvolvimento econômico e a geração de empregos, que também são prioridades no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. “Os resultados que estamos alcançando, com a expansão e a recuperação de várias empresas, são fruto de um trabalho bem executado e da confiança do setor produtivo em nosso Estado. Estamos desburocratizando processos, acelerando análises e garantindo que os incentivos cheguem com agilidade a quem quer crescer e investir aqui. O programa segue sendo essencial para fortalecer a economia regional e promover oportunidades para empreendimentos de todos os portes e em todas as regiões do Rio Grande do Sul.”

Sobre o programa

O Fundopem é um incentivo à indústria que não libera recursos financeiros para as empresas, mas realiza apoio por meio do financiamento parcial do ICMS incremental devido gerado a partir da sua operação.

Texto: Renata da Silva Spanhol/Ascom Sedec
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Portos e hidrovias Há 26 minutos

Portos RS reforça frente de trabalho e acelera recuperação dos canais

Após os eventos meteorológicos extremos de 2024 e 2025, que provocaram severo assoreamento em diversos trechos da hidrovia estadual, a Portos RS in...

 © Lula Marques/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil

Previsão para volta da comitiva é para noite desta sexta-feira

 -
Desenvolvimento Há 3 horas

Badesul oferece condições especiais de crédito para impulsionar o agronegócio na Expointer 2025

O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), estará presente com condições especiais de crédito para ...

 PGE-RS repete a iniciativa experimentada na 10ª rodada, propondo acordo em todos os precatórios do TRT devidos pelo Estado -Foto: Ascom PGE-RS
PGE Há 5 horas

Procuradoria-Geral do Estado lança a 11ª Rodada de Conciliação de Precatórios com o Tribunal Regional do Trabalho

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), inicia na próxima segunda-feira (1/9) a 11ª Rodada de Conciliação de Precatórios. Nesta edição estão conte...
Geral Há 13 horas

Morre Íris Lettieri, conhecida por ser a voz do Aeroporto do RJ

Locutora sofreu infarto fulminante em casa

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
24° Sensação
2.66 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Paim critica propostas de reforma da Previdência
Economia Há 9 minutos

Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
Saúde Há 24 minutos

Fiocruz produz remédio para atrofia muscular espinhal
Política Há 25 minutos

Lula diz que "não tem pressa" para aplicar reciprocidade contra os EUA
Portos e hidrovias Há 25 minutos

Portos RS reforça frente de trabalho e acelera recuperação dos canais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,27%
Euro
R$ 6,35 +0,52%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 625,765,43 -2,87%
Ibovespa
141,907,30 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias