Fundopem aprova R$ 236,9 milhões em investimentos para 16 projetos

O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem), programa coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), aprovou R$ 236,9 milhões em projetos de 16 empresas. O Grupo de Análise Técnica (Gate) divulgou o resultado na quinta-feira (28/8). Do total de projetos contemplados, sete são da modalidade tradicional com R$ 150,2 milhões em investimento e previsão de geração de 81 empregos diretos. O formato Recupera, adaptação para auxiliar as empresas impactadas pelos eventos meteorológicos de 2024, aprovou nove projetos, com R$ 86,6 milhões em investimento.

Os projetos aprovados são dos municípios de Antônio Prado (1), Campo Bom (1), Canoas (1), Caxias do Sul (1), Constantina (1), Eldorado do Sul (1), Erechim (2), Imigrante (1), Porto Alegre (3), Roca Sales (1), São José do Inhacorá (1) e São Leopoldo (1). A Calçados Beira Rio S.A. tem sedes em Igrejinha, Mato Leitão, Teutônia, Candelária, Roca Sales, Novo Hamburgo, Sapiranga e Santa Clara do Sul. Três empresas são de pequeno porte, doze de médio e uma de grande.

Na modalidade tradicional, a Vaccaro Indústria de Derivados Vegetais Ltda., de Erechim, tem o maior investimento, com R$ 94,4 milhões. O menor investimento é da empresa Zinpão indústria de Alimentos Ltda., do mesmo município, com R$ 1,8 milhão. No Fundopem Recupera, o maior é da empresa Calçados Beira Rio S.A., com R$ 35,9 milhões. O menor é da Teracom Telemática S.A., de Eldorado do Sul, com R$ 2,2 milhões. As empresas buscaram o incentivo com o objetivo de expandir suas indústrias, com algumas também buscando recuperar-se ou realocar-se.

Desenvolvimento econômico e geração de empregos

O titular da Sedec, Ernani Polo, destacou que o Fundopem é uma ferramenta estratégica que reafirma o compromisso do governo com o desenvolvimento econômico e a geração de empregos, que também são prioridades no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. “Os resultados que estamos alcançando, com a expansão e a recuperação de várias empresas, são fruto de um trabalho bem executado e da confiança do setor produtivo em nosso Estado. Estamos desburocratizando processos, acelerando análises e garantindo que os incentivos cheguem com agilidade a quem quer crescer e investir aqui. O programa segue sendo essencial para fortalecer a economia regional e promover oportunidades para empreendimentos de todos os portes e em todas as regiões do Rio Grande do Sul.”

Sobre o programa

O Fundopem é um incentivo à indústria que não libera recursos financeiros para as empresas, mas realiza apoio por meio do financiamento parcial do ICMS incremental devido gerado a partir da sua operação.