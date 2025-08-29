Comissão debate recuperação energética de resíduos sólidos

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (2) sobre recuperação energética de resíduos sólidos. O debate foi solicitado pelo deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) e está marcado para as 10 horas, no plenário 14.

Segundo o deputado, existem três mil usinas de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos no mundo, e no Brasil há apenas projetos em desenvolvimento.

Atualmente, a maior parte dos resíduos sólidos urbanos produzidos no país são descartados em aterros ou lixões, o que provoca risco de contaminação dos recursos hídricos, redução da água potável disponível e danos à saúde humana.

"A implementação de soluções tecnológicas em harmonia com os princípios da sustentabilidade ambiental representa uma alternativa viável para a resolução dessa problemática", diz.

Ele acrescenta que a iniciativa traz: