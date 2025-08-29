Sexta, 29 de Agosto de 2025
Comissão debate violência em universidades por intolerância à diversidade de pensamento

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (2) para discutir a violência nas universidades por intoler...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
29/08/2025 às 11h23

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (2) para discutir a violência nas universidades por intolerância à diversidade de pensamento.

O debate atende a pedido da deputada Adriana Ventura (Novo-SP) e será realizado às 16 horas, em plenário a ser definido.

Segundo a deputada, relatos de violência, intimidação e cerceamento da liberdade de expressão em ambientes educacionais evidenciam a necessidade de um debate urgente sobre os limites da convivência democrática dentro das instituições de ensino.

Adriana Ventura acrescenta que a universidade deve ser espaço de livre circulação de ideias, respeito à divergência e estímulo ao pensamento crítico, mas tem se observado uma escalada de episódios em que a imposição de visões hegemônicas cria ambientes hostis e promove perseguição ideológica.

“A audiência pública permitirá mapear os desafios enfrentados, ouvir relatos concretos e, principalmente, construir recomendações para a promoção de um ambiente mais seguro, inclusivo e democrático no âmbito das instituições educacionais”, afirma.

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
