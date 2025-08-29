Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que torna oficialmenteBoa Vista (RR) Capital Nacional da Paçoca de Carne com ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
29/08/2025 às 11h08
Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
Lei que reconhece Boa Vista como capital do prato tradicional da Região Norte foi publicada nesta quinta-feira - Foto: Diane Sampaio/Prefeitura Boa Vista

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que torna oficialmenteBoa Vista (RR) Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha.A sanção da Lei 15.195, de 2025 , foi publicada noDiário Oficial da Uniãodesta quinta-feira (29).

A lei provém do Projeto de Lei (PL) 5.121/2023 , do deputado Defensor Stélio Dener (Republicanos -RR), que foi relatado favoravelmente pelo senador Chico Rodrigues (PSB-RR) e aprovado no Senado em 16 de julho. O senador explica no relatório que o prato é tradicional para os roraimenses.

“A paçoca de carne com farinha é um prato tradicional da culinária brasileira, especialmente comum na Região Norte, que consiste basicamente em carne seca desfiada e socada no pilão com farinha de mandioca torrada. É um prato nutritivo e de fácil conservação, características importantes em áreas onde a disponibilidade de alimentos frescos historicamente era limitada”, explicou.

Para Chico Rodrigues, a paçoca de carne com farinha boa-vistense “transcende a mera culinária”, enraizando-se profundamente na história e no cotidiano de Roraima, onde se estabeleceu como alimento fundamental para viajantes, trabalhadores rurais e famílias. A transmissão da receita entre as gerações não apenas a perpetuou, mas a elevou à condição de símbolo da identidade gastronômica local.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 12 minutos

Paim critica propostas de reforma da Previdência

Em pronunciamento no Plenário nesta sexta-feira (29), o senador Paulo Paim (PT-RS) voltou a criticar propostas de reforma da Previdência Social def...

 - Foto: Roberto Jayme/TSE
Senado Federal Há 3 horas

CCJ já aprovou voto impresso?

O Senado Verifica recebeu vários pedidos para analisar a informação de que a Comissão de Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou o voto impresso para as ...

 O Planalto pode enviar o projeto de lei orçamentária ao Congresso ainda nesta sexta-feira - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Proposta orçamentária de 2026 chega ao Congresso até domingo

Termina neste domingo (31) o prazo para o Poder Executivo enviar ao Congresso Nacional o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. O texto e...

 O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, durante a primeira parte dos depoimentos desta quinta-feira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 13 horas

Em depoimento fechado, delegado falou durante cinco horas na CPMI do INSS

O delegado da Polícia Federal Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi foi ouvido nesta quinta-feira (28) pela comissão parlamentar mista de inquérito (C...

 Audiência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 17 horas

Brasil espera combater mudanças climáticas de forma equilibrada e viável, dizem especialistas

O Brasil deve contar com uma estratégia nacional para enfrentar as mudanças climáticas de forma equilibrada e viável, levando em conta o desenvolvi...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
24° Sensação
2.66 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Paim critica propostas de reforma da Previdência
Economia Há 9 minutos

Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
Saúde Há 24 minutos

Fiocruz produz remédio para atrofia muscular espinhal
Política Há 25 minutos

Lula diz que "não tem pressa" para aplicar reciprocidade contra os EUA
Portos e hidrovias Há 25 minutos

Portos RS reforça frente de trabalho e acelera recuperação dos canais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,27%
Euro
R$ 6,35 +0,52%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 625,765,43 -2,87%
Ibovespa
141,907,30 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias