Badesul oferece condições especiais de crédito para impulsionar o agronegócio na Expointer 2025

O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), estará presente com condições especiais de crédito para fortalecer o agronegócio gaúcho na Expointer 2025, que ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, em Esteio. Para facilitar o acesso ao crédito, será isenta a taxa de análise para produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas), cooperativas agroindustriais e cerealistas em operações protocoladas entre 25 de agosto e 12 de setembro.

“A Expointer é um dos principais eventos do setor e uma oportunidade estratégica para apoiar quem faz o agronegócio acontecer. Queremos proporcionar os recursos necessários para levar inovação e desenvolvimento ao campo”, destacou o presidente do Badesul, Claudio Gastal. Segundo o dirigente, as condições especiais são válidas para operações aprovadas até 7 de novembro, conforme a disponibilidade de recursos dos programas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a análise de crédito.

Fomentar o agronegócio

Para o titular da Sedec, Ernani Polo, as condições especiais de crédito que o Badesul oferecerá no evento reforçam o compromisso do governo do Estado em apoiar quem produz e acredita no potencial do campo gaúcho. “O agronegócio é um dos pilares do desenvolvimento do Rio Grande do Sul e, iniciativas como essa, mostram que estamos no caminho certo para contribuir com o futuro do setor”, disse.

Além de fomentar o agronegócio, o Badesul estará disponível para atender os seguintes setores: público, empresarial e micro e pequenos negócios. A meta da instituição para 2025 é seguir injetando recursos na economia gaúcha. Até o momento, já foram destinados R$ 597,8 milhões em crédito, ultrapassando os R$ 590 milhões definidos para 2025. Também foram aprovados R$ 622,9 milhões para novas operações e, até dezembro, esse valor deve ultrapassar a meta anual de R$ 645 milhões.

Ainda, o espaço da instituição receberá reuniões-almoço com representantes do agronegócio, turismo, inovação e prefeituras, fortalecendo parcerias estratégicas. Também serão realizados eventos, como o painel Badesul Mulheres Empreendedoras, com a idealizadora do marketplace Produtores Gaúchos Unidos, Aline Barilli Alves, e o lançamento do Prêmio ESG do Badesul, que reconhece as melhores práticas dos clientes nas categorias Ambiental, Social e Governança.