Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Badesul oferece condições especiais de crédito para impulsionar o agronegócio na Expointer 2025

O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), estará presente com condições especiais de crédito para ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/08/2025 às 10h22
Badesul oferece condições especiais de crédito para impulsionar o agronegócio na Expointer 2025
-

O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), estará presente com condições especiais de crédito para fortalecer o agronegócio gaúcho na Expointer 2025, que ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, em Esteio. Para facilitar o acesso ao crédito, será isenta a taxa de análise para produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas), cooperativas agroindustriais e cerealistas em operações protocoladas entre 25 de agosto e 12 de setembro.

“A Expointer é um dos principais eventos do setor e uma oportunidade estratégica para apoiar quem faz o agronegócio acontecer. Queremos proporcionar os recursos necessários para levar inovação e desenvolvimento ao campo”, destacou o presidente do Badesul, Claudio Gastal. Segundo o dirigente, as condições especiais são válidas para operações aprovadas até 7 de novembro, conforme a disponibilidade de recursos dos programas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a análise de crédito.

Fomentar o agronegócio

Para o titular da Sedec, Ernani Polo, as condições especiais de crédito que o Badesul oferecerá no evento reforçam o compromisso do governo do Estado em apoiar quem produz e acredita no potencial do campo gaúcho. “O agronegócio é um dos pilares do desenvolvimento do Rio Grande do Sul e, iniciativas como essa, mostram que estamos no caminho certo para contribuir com o futuro do setor”, disse.

Além de fomentar o agronegócio, o Badesul estará disponível para atender os seguintes setores: público, empresarial e micro e pequenos negócios. A meta da instituição para 2025 é seguir injetando recursos na economia gaúcha. Até o momento, já foram destinados R$ 597,8 milhões em crédito, ultrapassando os R$ 590 milhões definidos para 2025. Também foram aprovados R$ 622,9 milhões para novas operações e, até dezembro, esse valor deve ultrapassar a meta anual de R$ 645 milhões.

Ainda, o espaço da instituição receberá reuniões-almoço com representantes do agronegócio, turismo, inovação e prefeituras, fortalecendo parcerias estratégicas. Também serão realizados eventos, como o painel Badesul Mulheres Empreendedoras, com a idealizadora do marketplace Produtores Gaúchos Unidos, Aline Barilli Alves, e o lançamento do Prêmio ESG do Badesul, que reconhece as melhores práticas dos clientes nas categorias Ambiental, Social e Governança.

Texto: Ascom Badesul e Ascom Sedec
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
PGE-RS repete a iniciativa experimentada na 10ª rodada, propondo acordo em todos os precatórios do TRT devidos pelo Estado -Foto: Ascom PGE-RS
PGE Há 2 horas

Procuradoria-Geral do Estado lança a 11ª Rodada de Conciliação de Precatórios com o Tribunal Regional do Trabalho

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), inicia na próxima segunda-feira (1/9) a 11ª Rodada de Conciliação de Precatórios. Nesta edição estão conte...
Geral Há 11 horas

Morre Íris Lettieri, conhecida por ser a voz do Aeroporto do RJ

Locutora sofreu infarto fulminante em casa

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 13 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56
Geral Há 14 horas

Seis toneladas de café impróprio são apreendidas no Rio de Janeiro

Produtos adulterados estavam em mercados e indústrias cafeeiras

 Encontro buscou fortalecer integração sul-americana -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Há 17 horas

Gabriel Souza recebe comitiva do Chile para tratar do Porto de Arroio do Sal

O vice-governador Gabriel Souza recebeu, nesta quinta-feira (28/8), uma comitiva do Chile para tratar do Porto Meridional de Arroio do Sal e da Rot...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
20° Sensação
2.47 km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Jalmo Fornari Há 3 minutos

Menos Téte!
Desenvolvimento Há 23 minutos

Badesul oferece condições especiais de crédito para impulsionar o agronegócio na Expointer 2025
Senado Federal Há 23 minutos

CCJ já aprovou voto impresso?
Câmara Há 23 minutos

Comissão de Saúde debate acesso da população a informações sobre doenças cardiovasculares
Câmara Há 38 minutos

Comissão debate convocações em massa para perícia de titulares do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,24%
Euro
R$ 6,33 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,63%
Bitcoin
R$ 634,376,13 -1,50%
Ibovespa
141,368,36 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias