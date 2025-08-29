Comissão de Saúde debate acesso da população a informações sobre doenças cardiovasculares

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (2), debate sobre o acesso da população a informações, diagnósticos, tratamentos e novas tecnologias contra doenças cardiovasculares.

O debate será realizado às 17 horas, no plenário 7, e será interativo.

O debate foi solicitado pela deputada Silvia Cristina (PP-RO). Ela afirma que as doenças do coração são um dos maiores desafios da saúde pública no Brasil e no mundo.

Ela cita dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que apontam as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte no Brasil, responsáveis por cerca de 28% dos óbitos.

Silvia Cristina ressalta que o Brasil enfrenta um acelerado processo de envelhecimento populacional, o que aumenta a incidência dessas doenças. “Estima-se que um brasileiro venha a óbito a cada 90 segundos em decorrência dessas enfermidades”, afirma.

Uma lei de 2023 instituiu o Setembro Vermelho , mês dedicado à conscientização sobre problemas cardíacos.