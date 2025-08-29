Sexta, 29 de Agosto de 2025
Comissão debate convocações em massa para perícia de titulares do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados debate, na terça-feira (2), o cumprimento da Lei 15.157/25 ,...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
29/08/2025 às 10h07

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados debate, na terça-feira (2), o cumprimento da Lei 15.157/25 , que trata da dispensa de perícias periódicas para pessoas com deficiência e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Regime Geral de Previdência Social com condições de saúde permanentes, irreversíveis ou irrecuperáveis.

O debate atende a pedido do deputado Duarte Jr. (PSB-MA) e será realizado às 10 horas, no plenário 13.

Segundo o parlamentar, há convocações em massa de beneficiários para revisões, em aparente descumprimento da lei. "Submeter pessoas com deficiência a deslocamentos, exames e entrevistas invasivas, quando a lei expressamente as dispensa, significa impor processos desgastantes e humilhantes, que comprometem sua dignidade e provocam sofrimento psicológico", afirma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
