Comissão de Saúde debate hipertensão arterial pulmonar

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (2) para discutir a hipertensão arterial pulmonar (HAP). O objetivo é debater os impactos da doença na vida de pacientes e cuidadores e as políticas públicas necessárias para melhorar o diagnóstico e ampliar o acesso ao tratamento.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 7, e será interativo.

Confira a lista de convidados e mande suas perguntas

A audiência atende a requerimento da deputada Rosangela Moro (União-SP).

A HAP é uma doença rara, crônica e progressiva, caracterizada pelo aumento da pressão nas artérias pulmonares, o que prejudica o funcionamento do coração e dos pulmões. Os principais sintomas são falta de ar, fadiga intensa e dificuldade para realizar esforços.

Segundo a deputada, o diagnóstico costuma ser tardio, devido à baixa familiaridade dos profissionais de saúde com a doença e à semelhança dos sintomas com os de outras enfermidades mais comuns.

"Essa demora compromete o início do tratamento e reduz as chances de estabilização do quadro clínico e de sobrevida dos pacientes", afirma.

Ela acrescenta que, mesmo após o diagnóstico, muitos enfrentam barreiras no acesso a terapias adequadas, tanto por limitações no fornecimento de medicamentos no sistema público de saúde quanto por entraves administrativos que dificultam a continuidade do cuidado especializado.