Quinta, 28 de Agosto de 2025
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro

Paulo Figueiredo Filho é acusado de colaborar com trama golpista

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/08/2025 às 20h24
Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de cinco dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre o recurso da Defensoria Pública da União (DPU) para suspender o andamento da denúncia da trama golpista contra o empresário e blogueiro Paulo Figueiredo Filho.

Neto do ex-general João Batista Figueiredo, último presidente na ditadura militar, o empresário foi um dos denunciados pela PGR ao Supremo, não ofereceu resposta à acusação nem indicou advogado particular. Diante da situação, Moraes determinou que a DPU assuma a defesa.

Ele mora nos Estados Unidos e foi notificado da denúncia por edital. A medida ocorre quando a Justiça não consegue entrar em contato com a parte de um processo.

Em junho, Alexandre de Moraes declarou o blogueiro notificado sobre a denúncia ao entender que, apesar de não apresentar defesa, Paulo Figueiredo publicou diversos vídeos na internet com comentários sobre o ministro e disse que é perseguido por ele.

No entendimento da DPU, o processo deve ser suspenso, de acordo com as regras do Código de Processo Penal (CPP). Se a suspensão for rejeitada, o órgão defende que uma carta rogatória seja enviada pela diplomacia brasileira aos Estados Unidos para citar Figueiredo.

“Tendo em vista que o investigado foi citado por edital, não compareceu ao processo nem constituiu advogado para lhe defender, pugna-se pela reconsideração da decisão monocrática pelo colegiado para que o presente processo e o curso do prazo prescricional sejam suspensos”, defendeu a DPU.

Além das acusações de colaborar com a trama golpista na difusão de fake news sobre sistema eleitoral, Figueiredo é acusado de auxiliar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no tarifaço dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras e o cancelamento de vistos de ministros do STF.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 1 minuto

Maioria do STF mantém prisão do ex-jogador Robinho

Ele está preso em Tremembé por envolvimento no estupro de uma mulher

 © Arte EBC
Justiça Há 1 hora

Caminhos da Reportagem é finalista em prêmio do Poder Judiciário

Duas matérias concorrem na categoria Jornalismo em Vídeo
Justiça Há 2 horas

The Economist diz que julgamento de Bolsonaro é "lição de democracia

Revista britânica traz o ex-presidente na capa e detalhes sobre ação

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de funcionário de cartório

Ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

Condenada pelo 8/1 é presa ao chegar no Brasil em voo de deportados

Rosana Maciel Gomes estava foragida e foi deportada dos EUA

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 22°
17° Sensação
1.9 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
26° 15°
Domingo
26° 17°
Segunda
26° 15°
Terça
23° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova selo para empresas com boas práticas voltadas a pessoas com autismo e TDAH
Justiça Há 3 minutos

Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Geral Há 3 minutos

Seis toneladas de café impróprio são apreendidas no Rio de Janeiro
Economia Há 3 minutos

Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Meio ambiente Há 19 minutos

Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,05%
Euro
R$ 6,32 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 645,353,27 +0,68%
Ibovespa
141,049,20 pts 1.32%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias