Quinta, 28 de Agosto de 2025
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PNE foi quase totalmente descumprido, apontam debatedores

O descumprimento da maior parte das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) foi alvo de críticas de especialistas ouvidos nesta quinta-feira (28)...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
28/08/2025 às 17h59
PNE foi quase totalmente descumprido, apontam debatedores
Debate na CE teve foco nos estudantes e cobranças por metas não atingidas - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O descumprimento da maior parte das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) foi alvo de críticas de especialistas ouvidos nesta quinta-feira (28) em audiência pública na Comissão de Educação (CE). Os convidados ofereceram sugestões ao novo PNE ( PL 2.614/2024 ) — atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados — e exigiram o compromisso com a destinação de 10% do Produto Interno Bruto (10%) à educação.

A coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pellanda, apresentou levantamento que aponta o descumprimento de 90% das metas do PNE em vigor ( Lei 13.005, de 2014 ). Ela avaliou que o maior obstáculo ao Plano é de natureza econômica.

— As políticas econômicas não têm tido compromisso com a garantia do direito social, incluindo o direito à educação.

A entidade apontou retrocessos no novo PNE e, reunindo demandas de representantes do setor, propôs o fortalecimento da gestão democrática, a valorização dos profissionais, e a regulação da atuação das escolas privadas, entre outros pontos.

A presidente da CE, senadora Teresa Leitão (PT-PE), concordou que o PNE precisa ser "democrático e emancipador", e não apenas um instrumento burocrático para cumprimento de metas.

— Todo mundo está levantando a questão de metas. É o ponto focal: se estão lá, como fazer para serem devidamente atendidas e atingidas? — questionou.

A audiência pública concluiu ciclo de doze debates na CE sobre o tema. Sua realização atende a requerimentos de Teresa e do senador Sérgio Petecão (PSD-AC).

Cobranças

O presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes), Hugo Silva, disse esperar que, em 2035, seja possível avaliar que 100% das metas do novo PNE foram cumpridas. Para ele, um grande entrave ao pleno cumprimento do PNE tem sido a ausência de um Sistema Nacional de Educação.

— O Brasil precisa de um espaço institucional onde a gente consiga reunir os entes federativos, os gestores, os professores, os estudantes para monitorar essas metas, propor ajustes, garantir que o PNE não seja só um documento bonito no papel.

Por fim, a presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Bianca Borges, criticou o nível de investimento no ensino superior no Brasil, que considera baixo. Ela lamentou a elevada evasão das universidades, especialmente em cursos de licenciatura, e propôs um instituto para supervisão da qualidade do ensino privado.

— Não podemos aceitar retrocessos que entreguem a regulação de qualidade ao mercado. Educação não é mercadoria.

Vinícius Soares, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), considera que as demandas do PNE para a pós-graduação têm sido "razoavelmente" cumpridas. Mas, para ele, restam desafios, como a falta de um sistema nacional para regulamentação do setor, os valores defasados das bolsas e o reconhecimento insuficiente dos direitos trabalhistas do pós-graduando.

— A própria Constituição brasileira já prediz: o Estado Brasileiro precisa prover condições especiais para aqueles que se dedicam à ciência e à tecnologia.

O reitor do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Rafael Barreto Almada, apontou políticas de "desconstrução" que dificultaram a implementação do PNE. Ele cobrou protagonismo aos estudantes e sublinhou que, em educação, "despesa não é gasto".

— A gente precisa que o Plano Nacional pense efetivamente os sistemas públicos e os modelos de financiamento. Os Institutos Federais, assim como as universidades federais, têm passado dificuldades na sua concepção por ainda permitirem uma fragilidade em sua política de financiamento.

Novo PNE

O Plano Nacional de Educação (PNE) é um documento que estabelece diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dentro de um período de dez anos. Com base no plano, os governos estruturam seus planos específicos, decidem compras e direcionam investimentos, conforme o contexto e a realidade local.

De acordo com o Ministério da Educação, o PNE é um plano para todo o país, com responsabilidades compartilhadas entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Por ser decenal, ultrapassa diferentes gestões de governo, superando a descontinuidade das políticas públicas a cada mudança de condução político-partidária.

Aumento de salário para os professores, mais vagas em creches, melhor estrutura para escolas e canais de participação popular são alguns dos temas que estão presentes no novo PNE.

O PNE atual encerrava sua vigência em até 2024, mas foi prorrogado até o final deste ano. O novo PNE deve ir até 2034.

Andressa Pellanda, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, estima em 90% as metas descumpridas - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Andressa Pellanda, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, estima em 90% as metas descumpridas - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Hugo Silva, da Ubes, criticou ausência de espaço colegiado para monitoramento do PNE - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Hugo Silva, da Ubes, criticou ausência de espaço colegiado para monitoramento do PNE - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Audiência concluiu ciclo idealizado por Teresa Leitão; novo PNE ainda está na Câmara - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Audiência concluiu ciclo idealizado por Teresa Leitão; novo PNE ainda está na Câmara - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Autor do requerimento para a homenagem, o senador Izalci Lucas presidiu a sessão especial - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Sessão no Plenário destaca importância social e política da maçonaria

A importância social e política da maçonaria foi destaque na sessão especial desta quinta-feira (28). A homenagem pelo Dia do Maçom decorreu de um ...

 Professoras de creches questionam trabalho sem reconhecimento como educadoras - Foto: Semed
Senado Federal Há 3 horas

Senado pode incluir professoras de creches no magistério

O Senado analisa neste ano a proposta de reconhecer as professoras da educação infantil como profissionais do magistério ( PL 2.387/2023 ). Defenso...

 Patrícia Bettin ao lado do presidente da CPMI, senador Carlos Viana - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019

Primeira testemunha a depor à CPMI do INSS, a defensora pública Patrícia Bettin Chaves afirmou a senadores e deputados, nesta quinta-feira (28), qu...

 Presidida por Marcelo Castro (foto), a CAS reformulou 2.124 indicações - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Comissões ajustam emendas ao Orçamento de 2025 pelas novas regras

Três comissões permanentes do Senado aprovaram nesta semana mudanças em suas emendas ao projeto do Orçamento de 2025. As chamadas emendas RP8 são a...

 Dia do Profissional de Educação Física é comemorado em 1º de setembro, data da sessão do Senado - Foto: Tony Winston/Agência Brasília
Senado Federal Há 4 horas

Plenário do Senado vai celebrar Dia do Profissional de Educação Física

O Senado fará sessão especial na segunda-feira (1°), a partir das 10h, para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física. A solenidade no Ple...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 22°
17° Sensação
1.9 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
26° 15°
Domingo
26° 17°
Segunda
26° 15°
Terça
23° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova selo para empresas com boas práticas voltadas a pessoas com autismo e TDAH
Justiça Há 3 minutos

Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Geral Há 3 minutos

Seis toneladas de café impróprio são apreendidas no Rio de Janeiro
Economia Há 3 minutos

Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Meio ambiente Há 19 minutos

Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,05%
Euro
R$ 6,32 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 645,353,27 +0,68%
Ibovespa
141,049,20 pts 1.32%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias