Quinta, 28 de Agosto de 2025
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gabriel Souza recebe comitiva do Chile para tratar do Porto de Arroio do Sal

O vice-governador Gabriel Souza recebeu, nesta quinta-feira (28/8), uma comitiva do Chile para tratar do Porto Meridional de Arroio do Sal e da Rot...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
28/08/2025 às 17h43
Gabriel Souza recebe comitiva do Chile para tratar do Porto de Arroio do Sal
Encontro buscou fortalecer integração sul-americana -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza recebeu, nesta quinta-feira (28/8), uma comitiva do Chile para tratar do Porto Meridional de Arroio do Sal e da Rota Bioceânica Sul (Rota 5) – um corredor logístico multimodal, que combina rodovias e hidrovias, conectando Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. O encontro contou com a participação do secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt, e do prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto.

Durante a reunião, Gabriel falou sobre os processos que envolvem o Porto de Arroio do Sal, que segue em fase de elaboração de estudos para obtenção da Licença Ambiental Prévia.

“A discussão sobre um porto mais ao norte do Rio Grande do Sul é muito antiga e, agora, temos avanços significativos para viabilizar o Porto de Arroio do Sal. Além de gerar milhares de empregos, será fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou Gabriel. “A vinda da comitiva do Chile é muito importante para estreitarmos essas relações, já que há produtos gaúchos lá e eles possuem um comércio forte por aqui também.”

O empreendimento já possui autorização do Ministério de Portos e Aeroportos, da Marinha e da Secretaria do Patrimônio da União. O próximo passo é a assinatura do contrato de adesão como Terminal de Uso Privado (TUP) com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Com investimento estimado em R$ 6 bilhões, o terminal deve gerar cerca de 1,5 mil empregos diretos e quase 5 mil indiretos durante a construção.

"A vinda da comitiva do Chile é muito importante para estreitarmos essas relações", disse o vice-governador -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O governo do Estado declarou, em maio, a utilidade pública das obras para fins de supressão de vegetação nativa, em decreto assinado pelo governador Eduardo Leite . A medida permite à empresa Porto Meridional Participações S.A. solicitar autorização ambiental, respeitando a Lei da Mata Atlântica, sem substituir o processo de licenciamento. O projeto ainda depende da análise do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) pelo Ibama.

A previsão é de que as obras comecem no primeiro quadrimestre de 2026 e a operação se inicie em 2028, com capacidade de movimentar até 53 milhões de toneladas por ano e receber navios de até 399 metros de comprimento. Para o Chile, o Porto Meridional de Arroio do Sal será uma importante rota para escoar produtos para o mercado asiático.

Rota Bioceânica Sul (Rota 5)

Outra pauta da reunião foi a Rota Bioceânica Sul, a chamada Rota 5, que corresponde ao corredor multimodal que conecta Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, unindo portos do Atlântico (como Rio Grande, Porto Alegre, Pelotas, Montevidéu e Buenos Aires) aos do Pacífico, em Valparaíso e San Antonio.

O Rio Grande do Sul concentra um terço das cidades gêmeas e municípios de fronteira do Brasil, o que amplia as possibilidades de ligação rodoviária e hidroviária com os vizinhos.

O desenho da Rota 5 vem sendo debatido desde 2023 em reuniões com autoridades do Chile, do Uruguai e da Argentina e com as bancadas parlamentares de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A iniciativa busca fortalecer a integração sul-americana e abrir novas alternativas logísticas e comerciais para o Estado.

Além da comitiva do Chile, também participaram da reunião representantes da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul (UPM) e da Frente Parlamentar em Apoio ao Porto Meridional.

Texto: Dayanne Rodrigues/Ascom GVG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 minuto

Seis toneladas de café impróprio são apreendidas no Rio de Janeiro

Produtos adulterados estavam em mercados e indústrias cafeeiras

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 4 horas

Governo do Estado e Celesc levam energia solar a mil escolas e garantem economia de 10% nas contas de luz da Educação

Foto: Leo Munhoz/Secom GOVSCO Governo de Santa Catarina e a Celesc, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SED), oficializaram nesta quinta-...

 © hytalosantos/Instagram
Geral Há 4 horas

Influenciador Hytalo Santos e marido são transferidos para a Paraíba

Hytalo é investigado por exploração e exposição de menores

 -
Desenvolvimento Há 5 horas

Estão abertas as inscrições de programa inédito para impulsionar atração de investimentos pelos municípios

A Invest RS , em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (F...

 -
PGE Há 10 horas

PGE garante vitória no STF sobre lei de fiscalização tributária

Após ação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a validade da Lei Estadual 13.711/2011, que estabel...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 22°
17° Sensação
1.9 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
26° 15°
Domingo
26° 17°
Segunda
26° 15°
Terça
23° 16°
Últimas notícias
Meio ambiente Há 4 minutos

Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul
Câmara Há 29 minutos

Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política
Tecnologia Há 45 minutos

SUSI usa IA e WhatsApp para reduzir faltas e gerar economia na saúde pública
Câmara Há 58 minutos

Preço alto de novos medicamentos para HIV impedem oferta pelo SUS, dizem especialistas
Justiça Há 58 minutos

Caminhos da Reportagem é finalista em prêmio do Poder Judiciário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,05%
Euro
R$ 6,32 +0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,917,98 +0,61%
Ibovespa
141,049,20 pts 1.32%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias