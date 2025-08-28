Quinta, 28 de Agosto de 2025
Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de funcionário de cartório

Ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/08/2025 às 17h43
Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de funcionário de cartório
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (28) o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber um funcionário do 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília.

A solicitação foi feita pela defesa do ex-presidente, que alegou a necessidade de realização de trâmites cartorários. A visita será feita nesta sexta-feira (29), entre 9h e 18h.

No dia 4 deste mês, Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e restringiu a realização de visitas na casa de Bolsonaro .

As medidas foram decretadas após o ministro entender que Bolsonaro burlou a proibição de usar as redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros .

As medidas fazem parte do inquérito no qual Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foram indiciados pela sua atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover o tarifaço contra as exportações brasileiras.

