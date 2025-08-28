Líder do PL diz que a PEC das Prerrogativas não é mais prioridade para o partido

O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que a votação da proposta de emenda constitucional sobre as prerrogativas parlamentares, chamada de PEC das Prerrogativas , não é mais prioritária para seu partido. Segundo ele, se algum partido quiser votar a proposta, o PL será coadjuvante e não protagonista.

Para ele, o fortalecimento das prerrogativas é o fortalecimento do Parlamento e da democracia. "Mas eu não vou ficar querendo ajudar 513 deputados e 81 senadores, quando, dentro desses 513 e 81, tem gente que acha que fortalecer prerrogativa é um desserviço. Eu não vou ficar me sacrificando em detrimento de alguns que não querem", afirmou o líder, em entrevista à imprensa.

Para o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), a desistência de líderes partidários de apoiar a proposta é uma grande vitória da sociedade brasileira. "O recado é claro: chega de alienação e desconexão com a realidade. O povo quer discutir pautas concretas, como a proteção de crianças e adolescentes contra a adultização, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a taxação dos super-ricos", afirmou.