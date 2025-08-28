Quinta, 28 de Agosto de 2025
Influenciador Hytalo Santos e marido são transferidos para a Paraíba

Hytalo é investigado por exploração e exposição de menores

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/08/2025 às 16h13
O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, foram transferidos na manhã desta quinta-feira (28) do sistema prisional de São Paulo para a Paraíba. Eles deixaram o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, e foram encaminhados para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde embarcariam esta tarde com destino a João Pessoa.

Durante a viagem, cada preso será acompanhado por dois policiais civis da Paraíba. Eles serão transportados na parte de trás da aeronave, em assentos específicos, de acordo com as normas das autoridades aeroportuárias, informou a Polícia Civil.

Em coletiva na quarta-feira (27), em João Pessoa, a polícia informou que o casal será levado para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, na capital do estado, conhecida como Presídio do Roger, em referência ao bairro onde está localizada.

A chegada dos dois à capital paraibana é prevista para as 17h. As despesas com as passagens foram custeadas pelo governo do estado.

Hytalo e seu marido estavam presos em São Paulo desde o dia 15 de agosto. As prisões foram determinadas pela Justiça da Paraíba após o influenciador Felca denunciar perfis que usam crianças e adolescentes para promover a adultização infantil .

Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Para a transferência dos presos foi necessária a ida à São Paulo de uma equipe da Polícia Civil da Paraíba. O voo saiu de João Pessoa às 3h05 da manhã e chegou em São Paulo por volta das 6h30. Os agentes permaneceram no aeroporto à espera dos presos, que foram encaminhados para lá por agentes da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo.

Ao chegar em João Pessoa, eles passarão por exame de corpo de delito no Instituto de Polícia Científica (IPC) e, em seguida, serão encaminhados ao presídio.

