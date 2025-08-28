Estão abertas as inscrições de programa inédito para impulsionar atração de investimentos pelos municípios

A Invest RS , em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), abriu, nesta quinta-feira (28/8), as inscrições para o Programa Desenvolve Município . A iniciativa pioneira é voltada à qualificação de secretários municipais de Desenvolvimento Econômico para ampliar a capacidade de atração de investimentos e melhorar o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul.

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, destacou que o programa mostra a importância do alinhamento entre várias instâncias de governo e setor privado. “Esta iniciativa demonstra que o trabalho conjunto entre diferentes instituições é fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico local”, disse.

“Quando anunciamos um investimento no Estado, devemos lembrar que são nos municípios que eles se estabelecem. Eles são os protagonistas na atração de novos negócios, pois são neles que os projetos se concretizam. Queremos que cada cidade, independentemente do seu porte, tenha condições de apresentar seus potenciais com clareza, segurança jurídica e agilidade. Esta iniciativa irá oferecer suporte técnico para que as prefeituras possam estruturar projetos estratégicos e atrativos”, disse o titular da Sedec, Ernani Polo.

Sobre o curso

O curso terá seu primeiro encontro presencial em 4 de setembro, no auditório do governo na Expointer. As atividades serão realizadas na modalidade Ensino a Distância (EaD), com uma trilha de conteúdo estruturada em módulos temáticos que abordarão desde governança e inovação até inteligência de dados e cidades inteligentes. Além das aulas gravadas e materiais de apoio, os participantes terão acesso a mentorias técnicas voltadas à elaboração e qualificação de Planos Municipais de Atração de Investimentos, seguindo modelo padronizado da Invest RS.

Uma atividade presencial no meio do curso promoverá a troca de experiências e o aprofundamento técnico. Os municípios que concluírem a formação e apresentarem o Plano Municipal receberão certificado e um selo atestando a capacidade técnica pela Invest RS. A execução das aulas ficará a cargo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Importância de capacitar gestores municipais

A presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira, ressaltou que a capacitação das gestões municipais é essencial para que os investimentos cheguem à ponta. “Os municípios precisam estar preparados para receber novas empresas, e como entidade municipalista, queremos oferecer ferramentas para auxiliar as gestões públicas nesse processo. Com o apoio da Sedec e da Invest RS, vamos trabalhar em ações conjuntas e na capacitação de prefeitos e secretários para garantir que esses investimentos se tornem realidade em cada região do Estado”, afirmou.

O Desenvolve Município integra o Empreender RS, lançado em julho deste ano, um conjunto de ações destinadas a estimular o empreendedorismo, atrair investimentos, prospectar mercados e fortalecer a posição do Rio Grande do Sul como um polo de promoção de negócios nacionais e internacionais, coordenado pela Sedec.

Serviço

Período de inscrições: de 28 de agosto a 7 de setembro

Modalidade: Ensino a distância (EaD) + atividade presencial

Público-alvo: secretários ou gestores e agentes públicos municipais que atuem na temática do desenvolvimento econômico