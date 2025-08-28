Quinta, 28 de Agosto de 2025
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estão abertas as inscrições de programa inédito para impulsionar atração de investimentos pelos municípios

A Invest RS , em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (F...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
28/08/2025 às 15h12
Estão abertas as inscrições de programa inédito para impulsionar atração de investimentos pelos municípios
-

A Invest RS , em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), abriu, nesta quinta-feira (28/8), as inscrições para o Programa Desenvolve Município . A iniciativa pioneira é voltada à qualificação de secretários municipais de Desenvolvimento Econômico para ampliar a capacidade de atração de investimentos e melhorar o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul.

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, destacou que o programa mostra a importância do alinhamento entre várias instâncias de governo e setor privado. “Esta iniciativa demonstra que o trabalho conjunto entre diferentes instituições é fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico local”, disse.

“Quando anunciamos um investimento no Estado, devemos lembrar que são nos municípios que eles se estabelecem. Eles são os protagonistas na atração de novos negócios, pois são neles que os projetos se concretizam. Queremos que cada cidade, independentemente do seu porte, tenha condições de apresentar seus potenciais com clareza, segurança jurídica e agilidade. Esta iniciativa irá oferecer suporte técnico para que as prefeituras possam estruturar projetos estratégicos e atrativos”, disse o titular da Sedec, Ernani Polo.

Sobre o curso

O curso terá seu primeiro encontro presencial em 4 de setembro, no auditório do governo na Expointer. As atividades serão realizadas na modalidade Ensino a Distância (EaD), com uma trilha de conteúdo estruturada em módulos temáticos que abordarão desde governança e inovação até inteligência de dados e cidades inteligentes. Além das aulas gravadas e materiais de apoio, os participantes terão acesso a mentorias técnicas voltadas à elaboração e qualificação de Planos Municipais de Atração de Investimentos, seguindo modelo padronizado da Invest RS.

Uma atividade presencial no meio do curso promoverá a troca de experiências e o aprofundamento técnico. Os municípios que concluírem a formação e apresentarem o Plano Municipal receberão certificado e um selo atestando a capacidade técnica pela Invest RS. A execução das aulas ficará a cargo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Importância de capacitar gestores municipais

A presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira, ressaltou que a capacitação das gestões municipais é essencial para que os investimentos cheguem à ponta. “Os municípios precisam estar preparados para receber novas empresas, e como entidade municipalista, queremos oferecer ferramentas para auxiliar as gestões públicas nesse processo. Com o apoio da Sedec e da Invest RS, vamos trabalhar em ações conjuntas e na capacitação de prefeitos e secretários para garantir que esses investimentos se tornem realidade em cada região do Estado”, afirmou.

O Desenvolve Município integra o Empreender RS, lançado em julho deste ano, um conjunto de ações destinadas a estimular o empreendedorismo, atrair investimentos, prospectar mercados e fortalecer a posição do Rio Grande do Sul como um polo de promoção de negócios nacionais e internacionais, coordenado pela Sedec.

Serviço

Período de inscrições: de 28 de agosto a 7 de setembro
Modalidade: Ensino a distância (EaD) + atividade presencial
Público-alvo: secretários ou gestores e agentes públicos municipais que atuem na temática do desenvolvimento econômico

Texto: Ascom Invest RS e Sedec
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 45 minutos

Governo do Estado e Celesc levam energia solar a mil escolas e garantem economia de 10% nas contas de luz da Educação

Foto: Leo Munhoz/Secom GOVSCO Governo de Santa Catarina e a Celesc, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SED), oficializaram nesta quinta-...

 © hytalosantos/Instagram
Geral Há 1 hora

Influenciador Hytalo Santos e marido são transferidos para a Paraíba

Hytalo é investigado por exploração e exposição de menores

 -
PGE Há 7 horas

PGE garante vitória no STF sobre lei de fiscalização tributária

Após ação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a validade da Lei Estadual 13.711/2011, que estabel...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 9 horas

Grupo criminoso no setor de combustíveis é alvo de operações da PF

Investigação mostra movimentações ilícitas que passam de R$ 23 bilhões

 Leite busca aval para operações de crédito com organismos internacionais e bancos privados, totalizando cerca de R$ 3,5 bilhões -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Executivo Há 17 horas

Governador apresenta pleitos fiscais em reunião no Ministério da Fazenda

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reuniu-se nesta quarta-feira (27/8) com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Du...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 22°
23° Sensação
1.36 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
26° 15°
Domingo
26° 17°
Segunda
26° 15°
Terça
23° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 13 minutos

Ferramentas de IA mudam a maneira como pessoas criam imagens
Senado Federal Há 13 minutos

Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Câmara Há 13 minutos

Líder do PL diz que a PEC das Prerrogativas não é mais prioridade para o partido
Economia Há 27 minutos

Prova de Bolsa do Elite Rede de Ensino acontece 30 de Agosto
Economia Há 27 minutos

Com precatórios, déficit primário salta para R$ 59,12 bilhões em julho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,23%
Euro
R$ 6,32 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 641,568,33 +0,26%
Ibovespa
141,259,81 pts 1.48%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias