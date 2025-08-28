Capotamento de veículo mobiliza Corpo de Bombeiros em Horizontina

Um automóvel capotou na manhã desta quinta-feira (28) na RS-305, em Horizontina, na saída para Tucunduva, nas proximidades da localidade de Esquina Tunas. O veículo era ocupado apenas pelo motorista.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local encontrou o condutor já fora do carro, sem ferimentos aparentes. O automóvel permaneceu capotado sobre a pista de rodagem, exigindo atenção redobrada dos demais motoristas que transitavam pelo trecho.
As circunstâncias do acidente não foram informadas.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.