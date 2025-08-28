PCC controla ao menos 40 fundos de investimentos com patrimônio superior a R$ 30 bilhões e opera na Faria Lima, revela Receita Federal

A Receita Federal revelou nesta quinta-feira (28) que identificou ao menos 40 fundos de investimentos (multimercado e imobiliários) com patrimônio superior a R$ 30 bilhões que são controlados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). A descoberta faz parte da megaoperação Carbono Oculto, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

O esquema era operado diretamente da Faria Lima, avenida na cidade de São Paulo que abriga diversas empresas de investimento. Foram cumpridos 42 mandados em corretoras, empresas e fundos ligados ao esquema na região.

A Receita Federal estima que o grupo criminoso tenha movimentado R$ 52 bilhões por meio de mil postos de combustíveis distribuídos em 10 estados (SP, BA, GO, PR, RS, MG, MA, PI, RJ e TO) entre 2020 e 2024 .

As investigações apontam que os fundos foram usados para ocultar patrimônio e financiar a compra de ativos estratégicos. Entre eles:

- um terminal portuário;

- quatro usinas de álcool;

- 1.600 caminhões para transporte de combustíveis;

- mais de cem imóveis, incluindo fazendas milionárias no interior de São Paulo e uma residência de luxo em Trancoso (BA).

A operação identificou que os fundos eram fechados, com apenas um cotista, geralmente outro fundo, criando camadas de ocultação. A facção também utilizava fintechs como bancos paralelos, movimentando bilhões de reais em contas não rastreáveis. Uma das empresas investigadas, o BK Bank, teria movimentado R$ 46 bilhões.

Segundo as informações, também estão envolvidas no esquema as empresas:

- Grupo Aster/Copape: proprietária de usinas, distribuidoras e rede de postos de combustíveis usada pela organização criminosa

- Reag: fundo de investimento utilizado para comprar ativos e blindar patrimônios.

Sobre a blindagem de patrimônios, a Receita destacou que "os valores eram inseridos no sistema financeiro por meio de fintechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais".

Como funcionava o esquema

Um dos principais eixos da fraude passaria pela importação irregular de metanol. De acordo com investigação, o produto que chegava ao país não era entregue aos destinatários indicados nas notas fiscais, mas desviado e transportado clandestinamente, com documentação fraudulenta.

Esta substância era utilizada para adulterar combustíveis, gerando lucros bilionários à organização criminosa.

