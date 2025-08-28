Quinta, 28 de Agosto de 2025
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PCC controla ao menos 40 fundos de investimentos com patrimônio superior a R$ 30 bilhões e opera na Faria Lima, revela Receita Federal

Receita Federal estima que a facção tenha movimentado R$ 52 bilhões por meio de mil postos de combustíveis distribuídos em 10 estados entre 2020 e 2024

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
28/08/2025 às 10h52 Atualizada em 28/08/2025 às 11h20
PCC controla ao menos 40 fundos de investimentos com patrimônio superior a R$ 30 bilhões e opera na Faria Lima, revela Receita Federal
(Foto: Divulgação / Receita Federal)

A Receita Federal revelou nesta quinta-feira (28) que identificou ao menos 40 fundos de investimentos (multimercado e imobiliários) com patrimônio superior a R$ 30 bilhões que são controlados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). A descoberta faz parte da megaoperação Carbono Oculto, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

O esquema era operado diretamente da Faria Lima, avenida na cidade de São Paulo que abriga diversas empresas de investimento. Foram cumpridos 42 mandados em corretoras, empresas e fundos ligados ao esquema na região.

A Receita Federal estima que o grupo criminoso tenha movimentado R$ 52 bilhões por meio de mil postos de combustíveis distribuídos em 10 estados (SP, BA, GO, PR, RS, MG, MA, PI, RJ e TO) entre 2020 e 2024 .

As investigações apontam que os fundos foram usados para ocultar patrimônio e financiar a compra de ativos estratégicos. Entre eles:

- um terminal portuário;
- quatro usinas de álcool;
- 1.600 caminhões para transporte de combustíveis;
- mais de cem imóveis, incluindo fazendas milionárias no interior de São Paulo e uma residência de luxo em Trancoso (BA).

A operação identificou que os fundos eram fechados, com apenas um cotista, geralmente outro fundo, criando camadas de ocultação. A facção também utilizava fintechs como bancos paralelos, movimentando bilhões de reais em contas não rastreáveis. Uma das empresas investigadas, o BK Bank, teria movimentado R$ 46 bilhões.

Segundo as informações, também estão envolvidas no esquema as empresas:

- Grupo Aster/Copape: proprietária de usinas, distribuidoras e rede de postos de combustíveis usada pela organização criminosa
- Reag: fundo de investimento utilizado para comprar ativos e blindar patrimônios.
Sobre a blindagem de patrimônios, a Receita destacou que "os valores eram inseridos no sistema financeiro por meio de fintechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais".

Como funcionava o esquema

Um dos principais eixos da fraude passaria pela importação irregular de metanol. De acordo com investigação, o produto que chegava ao país não era entregue aos destinatários indicados nas notas fiscais, mas desviado e transportado clandestinamente, com documentação fraudulenta.

Esta substância era utilizada para adulterar combustíveis, gerando lucros bilionários à organização criminosa.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Redes Sociais)
Trânsito Há 3 horas

Capotamento de veículo mobiliza Corpo de Bombeiros em Horizontina

Veículo ficou sobre a pista e exigiu atenção dos motoristas; causas do acidente não foram informadas

(Foto: Reprodução)
BR-386 Há 3 horas

Painel instalado em Seberi é informativo e não fiscaliza velocidade, diz DNIT

Estrutura no km 49 da rodovia servirá para alertas e orientações em tempo real aos condutores

(Foto: MB Notícias)
Incêndio Há 4 horas

Incêndio consome residência no interior de Três Passos

Fogo consumiu residência no início da tarde de quarta-feira (27); causas ainda são desconhecidas e ninguém se feriu

Vítima de Incêndio Há 5 horas

Idoso de 82 anos morre após incêndio em residência no interior de Tiradentes do Sul

Ele estava internado na UTI do Hospital de Caridade de Três Passos após sofrer queimaduras graves; causas do fogo serão investigadas

 Foto: Divulgação Polícia Civil
Apreensão Há 22 horas

Três Passos: Polícia apreende carga de cigarros contrabandeados

O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal.

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 22°
22° Sensação
1.96 km/h Vento
59% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
26° 15°
Domingo
26° 17°
Segunda
26° 15°
Terça
23° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 28 minutos

Câncer de pulmão: 15% dos casos acontecem em não fumantes
Senado Federal Há 42 minutos

Wellington Fagundes critica moratória da soja e defende ferrovias
Saúde Há 1 hora

Tempo de espera por transplante de córnea no Brasil dobra em 10 anos
Economia Há 1 hora

Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes
Entretenimento Há 2 horas

Brasileiras não relacionam HPV com câncer do colo do útero

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,28%
Euro
R$ 6,31 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 645,907,35 +1,00%
Ibovespa
141,583,58 pts 1.71%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias