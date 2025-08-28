Quinta, 28 de Agosto de 2025
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senador Irajá celebra filiação de vice-governador do Tocantins ao PSD

O senador Irajá (PSD-TO) celebrou em pronunciamento em Plenário, na quarta-feira (27), a filiação do vice-governador de Tocantins, Laurez Moreira, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
28/08/2025 às 10h43
Senador Irajá celebra filiação de vice-governador do Tocantins ao PSD
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Irajá (PSD-TO) celebrou em pronunciamento em Plenário, na quarta-feira (27), a filiação do vice-governador de Tocantins, Laurez Moreira, ao Partido Social Democrático (PSD).

Para o senador, a chegada do vice-governador “fortalece o projeto de crescimento, desenvolvimento e de representatividade do estado de Tocantins”, diante da experiência e do trabalho desenvolvido por Moreira no estado.

—Laurez é um homem público que dispensa apresentações, vem se dedicando há mais de 40 anos à vida pública no estado do Tocantins e teve a oportunidade de ocupar praticamente todos os cargos eletivos, sejam do Executivo ou mesmo do Legislativo. Foi vereador de Dueré, prefeito de Gurupi, a terceira maior cidade do nosso estado, por dois mandatos, sendo um dos melhores prefeitos da história da nossa capital da amizade; deputado estadual por quatro mandatos consecutivos, deputado federal por dois mandatos consecutivos e hoje exerce, com firmeza e dedicação, o cargo de vice-governador do nosso estado — disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 33 minutos

Wellington Fagundes critica moratória da soja e defende ferrovias

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (27), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) criticou a moratória da soja, acordo privado firmado por ...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Zequinha Marinho critica operação da PF, do Incra e do Ibama no Pará

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) criticou em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (27) uma operação conjunta do Instituto Nacional de ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Contarato aplaude aprovação na CCJ de projetos que tornam crimes inafiançáveis

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (27), o senador Fabiano Contarato (PT-ES) ressaltou a aprovação de propostas na Comissão de Constitui...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Dra. Eudócia destaca importância de subcomissão da CAS sobre o câncer

A senadora Dra. Eudócia (PL-AL) destacou em Plenário, na quarta-feira (27), a criação de uma subcomissão para debater propostas relacionadas à prev...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Ivete chama atenção para casos de violência contra as mulheres em Santa Catarina

A senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) ocupou a tribuna do Senado na quarta-feira (27) para se somar à mobilização nacional da campanha Agosto Lilás...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 22°
22° Sensação
1.96 km/h Vento
59% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
26° 15°
Domingo
26° 17°
Segunda
26° 15°
Terça
23° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 13 minutos

Câncer de pulmão: 15% dos casos acontecem em não fumantes
Senado Federal Há 27 minutos

Wellington Fagundes critica moratória da soja e defende ferrovias
Saúde Há 58 minutos

Tempo de espera por transplante de córnea no Brasil dobra em 10 anos
Economia Há 1 hora

Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes
Entretenimento Há 1 hora

Brasileiras não relacionam HPV com câncer do colo do útero

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,14%
Euro
R$ 6,32 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 647,615,06 +1,12%
Ibovespa
141,657,94 pts 1.76%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias