Painel instalado em Seberi é informativo e não fiscaliza velocidade, diz DNIT

Estrutura no km 49 da rodovia servirá para alertas e orientações em tempo real aos condutores

Por: Marcelino Antunes Fonte: Vilson Diego de Oliveira / Fortaleza FM
28/08/2025 às 10h31
(Foto: Reprodução)

Um painel de grande porte está sendo instalado no km 49 da BR-386, em Seberi. A estrutura, que ainda não entrou em operação, gerou dúvidas entre motoristas sobre sua finalidade — especialmente se teria função de fiscalização eletrônica de velocidade. No entanto, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) esclareceu que o equipamento tem caráter exclusivamente informativo.

Esclarecimento oficial
A estrutura é um Painel de Mensagem Variável Fixo (PMV Fixo), utilizado para exibir, em tempo real, mensagens úteis aos motoristas. Em contato com a reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o painel é um pórtico de comunicação, voltado à exibição de mensagens e alertas, e não possui equipamentos de controle ou medição de velocidade.

Para confirmar a informação, a reportagem também procurou a assessoria de comunicação do DNIT, que respondeu por e-mail:

“O DNIT informa que o painel em questão tem apenas caráter informativo, para a divulgação de mensagens educativas, avisos sobre fiscalização e informações sobre clima. O equipamento não tem qualquer relação com equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade.”

Finalidade do PMV Fixo
De acordo com o DNIT, os PMVs Fixos são instalados em rodovias para transmitir, em tempo real, mensagens como:
 - Alertas sobre condições climáticas adversas;
 - Informações sobre interdições, acidentes ou congestionamentos;
 - Campanhas educativas sobre segurança no trânsito;
 - Sinalização de operações da PRF ou do DNIT, quando for o caso.

Embora possam exibir mensagens relacionadas à fiscalização, os painéis não realizam autuações nem medem a velocidade dos veículos.

 

