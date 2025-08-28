Painel instalado em Seberi é informativo e não fiscaliza velocidade, diz DNIT

Um painel de grande porte está sendo instalado no km 49 da BR-386, em Seberi. A estrutura, que ainda não entrou em operação, gerou dúvidas entre motoristas sobre sua finalidade — especialmente se teria função de fiscalização eletrônica de velocidade. No entanto, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) esclareceu que o equipamento tem caráter exclusivamente informativo.

Esclarecimento oficial

A estrutura é um Painel de Mensagem Variável Fixo (PMV Fixo), utilizado para exibir, em tempo real, mensagens úteis aos motoristas. Em contato com a reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o painel é um pórtico de comunicação, voltado à exibição de mensagens e alertas, e não possui equipamentos de controle ou medição de velocidade.

Para confirmar a informação, a reportagem também procurou a assessoria de comunicação do DNIT, que respondeu por e-mail:

“O DNIT informa que o painel em questão tem apenas caráter informativo, para a divulgação de mensagens educativas, avisos sobre fiscalização e informações sobre clima. O equipamento não tem qualquer relação com equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade.”

Finalidade do PMV Fixo

De acordo com o DNIT, os PMVs Fixos são instalados em rodovias para transmitir, em tempo real, mensagens como:

- Alertas sobre condições climáticas adversas;

- Informações sobre interdições, acidentes ou congestionamentos;

- Campanhas educativas sobre segurança no trânsito;

- Sinalização de operações da PRF ou do DNIT, quando for o caso.

Embora possam exibir mensagens relacionadas à fiscalização, os painéis não realizam autuações nem medem a velocidade dos veículos.

