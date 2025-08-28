Quinta, 28 de Agosto de 2025
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PGE garante vitória no STF sobre lei de fiscalização tributária

Após ação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a validade da Lei Estadual 13.711/2011, que estabel...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
28/08/2025 às 10h12
PGE garante vitória no STF sobre lei de fiscalização tributária
-

Após ação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a validade da Lei Estadual 13.711/2011, que estabelece o Regime Especial de Fiscalização (REF) para os chamados "devedores contumazes" de ICMS. A norma, editada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), prevê inclusão no REF quando o contribuinte, após ser notificado sobre sua condição de devedor contumaz, não regulariza sua situação fiscal. Os critérios estão definidos na lei validada pelo STF e no Decreto 48.494/2011, que também prevê medidas como a exigência de prestação periódica de informações financeiras ao fisco.

A PGE, com apoio Receita Estadual, teve papel central na defesa da constitucionalidade da norma. O STF decidiu pela manutenção da legislação em votação na sexta-feira (22/8). A Procuradoria, com os Tribunais Superiores (PTS), braço estratégico da PGE em Brasília, sustentou que a legislação respeita os limites constitucionais e se insere no âmbito da competência estadual para fiscalizar e proteger o crédito tributário.

O procurador-geral do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa, destacou a importância da PTS na garantia da manutenção de ações em favor do Estado. “A atuação da PGE foi embasada em dados e argumentos técnicos que reforçam a medida essencial para o combate à sonegação e a proteção da arrecadação estadual, beneficiando o Estado, os empresários que mantém seus impostos em dia e a população”, disse.

Em encontros com ministros do STF, representantes da PGE sustentaram que devedores que deixam de recolher impostos de forma recorrente promovem uma concorrência desleal, prejudicando a economia do RS e a igualdade de mercado.

A decisão foi tomada em julgamento virtual, prevalecendo o voto do ministro Kassio Nunes Marques. Ele destacou que a lei não trata de normas gerais tributárias, mas sim de medidas administrativas voltadas à indução de comportamentos positivos por parte dos contribuintes, sem configurar sanção política.

Mais sobre o REF

De acordo com a Receita Estadual, cerca de 1.200 contribuintes estão classificados atualmente como devedores contumazes de ICMS no Estado. O quantitativo representa 0,5% do total de devedores, que concentram uma dívida superior a R$ 3,7 bilhões – equivalente a aproximadamente 7% do estoque total da dívida de ICMS do Estado, que é de aproximadamente R$ 53 bilhões. Essa inadimplência reiterada tem impacto significativo na arrecadação, visto que o valor devido supera a arrecadação anual com o imposto, que foi de cerca de R$ 50 bilhões em 2024.

Ainda conforme o fisco gaúcho, em média, os devedores contumazes deixam de recolher cerca de R$ 250 milhões por ano. Em 2024, empresas notificadas sobre a condição de contumácia apresentaram aumento de arrecadação de R$ 17,2 milhões. Já aquelas notificadas sobre inclusão no REF tiveram alta de R$ 3,1 milhões.

"Esses dados justificam a adoção de medidas como o Regime Especial de Fiscalização, que busca controlar a sonegação fiscal, de forma a estimular a concorrência leal entre as empresas e recuperar dívidas de contribuintes com histórico de inadimplência", avalia o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

Texto: Lurdinha Matos/Ascom PGE
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Grupo criminoso no setor de combustíveis é alvo de operações da PF

Investigação mostra movimentações ilícitas que passam de R$ 23 bilhões

 Leite busca aval para operações de crédito com organismos internacionais e bancos privados, totalizando cerca de R$ 3,5 bilhões -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Executivo Há 13 horas

Governador apresenta pleitos fiscais em reunião no Ministério da Fazenda

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reuniu-se nesta quarta-feira (27/8) com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Du...
Geral Há 17 horas

Justiça condena assassinos do músico conhecido como Pirata do Arpoador

Crime ocorreu na madrugada do dia 9 de agosto de 2021

 © Lula Marques/Agência Brasil
Geral Há 18 horas

EBC participa da construção da TV 3.0 e celebra assinatura de decreto

Técnicos e gestores da empresa ajudaram a desenhar novo modelo

 Izabel Matte destacou benefícios como o abastecimento em períodos de estiagem e a regulação do nível dos rios nas cheias -Foto: Divulgação
Obras Há 20 horas

Construção das barragens dos arroios Taquarembó e Jaguari é destaque em evento nacional

Duas obras do governo do Estado se encaminham para a conclusão e começam a ganhar mais visibilidade: a construção das barragens dos arroios Jaguari...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 22°
22° Sensação
1.96 km/h Vento
59% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
26° 15°
Domingo
26° 17°
Segunda
26° 15°
Terça
23° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 13 minutos

Câncer de pulmão: 15% dos casos acontecem em não fumantes
Senado Federal Há 27 minutos

Wellington Fagundes critica moratória da soja e defende ferrovias
Saúde Há 58 minutos

Tempo de espera por transplante de córnea no Brasil dobra em 10 anos
Economia Há 1 hora

Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes
Entretenimento Há 1 hora

Brasileiras não relacionam HPV com câncer do colo do útero

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,14%
Euro
R$ 6,32 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 647,615,06 +1,12%
Ibovespa
141,657,94 pts 1.76%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias