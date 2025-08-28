Incêndio consome residência no interior de Três Passos

Uma residência mista foi consumida pelo fogo no início da tarde desta quarta-feira (27), na localidade de Caximbo Perdido, interior de Três Passos.

No local moravam ums senhora e seu filho de 3 anos de idade, que perderam tudo no sinistro.

Não há informações do que teria causado o início do fogo. O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos atendeu a ocorrência.

Ninguém ficou ferido.

