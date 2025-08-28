Idoso de 82 anos morre após incêndio em residência no interior de Tiradentes do Sul

Faleceu na noite desta quarta-feira (27), o idoso de 82 anos que foi vítima de um incêndio em sua residência, localizada na comunidade de Linha Brasil, interior de Tiradentes do Sul.

O sinistro, que destruiu completamente uma casa mista, ocorreu por volta das 17h15. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Caridade de Três Passos, onde estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu às graves queimaduras.

Segundo informações, o idoso estava sozinho na casa no momento do incêndio. A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente. As causas do fogo ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

