Quinta, 28 de Agosto de 2025
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Idoso de 82 anos morre após incêndio em residência no interior de Tiradentes do Sul

Ele estava internado na UTI do Hospital de Caridade de Três Passos após sofrer queimaduras graves; causas do fogo serão investigadas

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
28/08/2025 às 08h37
Idoso de 82 anos morre após incêndio em residência no interior de Tiradentes do Sul

Faleceu na noite desta quarta-feira (27), o idoso de 82 anos que foi vítima de um incêndio em sua residência, localizada na comunidade de Linha Brasil, interior de Tiradentes do Sul.  

O sinistro, que destruiu completamente uma casa mista, ocorreu por volta das 17h15. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Caridade de Três Passos, onde estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu às graves queimaduras.  

Segundo informações, o idoso estava sozinho na casa no momento do incêndio. A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente. As causas do fogo ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação Polícia Civil
Apreensão Há 18 horas

Três Passos: Polícia apreende carga de cigarros contrabandeados

O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal.

 (Foto: Reprodução)
Criminalidade Há 22 horas

Três Passos registra série de arrombamentos e furtos em veículos

Casos recentes foram registrados em diferentes pontos da cidade; polícia investiga ações com apoio do IGP

(Foto: Efetivo 7°BPM)
Prisão Há 24 horas

Brigada Militar prende uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo em Três Passos.

O indivíduo foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia.

 Foto: Rádio 91.5 FM
Prisão Há 1 dia

São Martinho: Polícia Civil prende homem suspeito de incendiar casa da ex-companheira

Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos

 (Foto: Redes Sociais)
Segurança Pública Há 2 dias

Homem invade residência e atira contra vítima em Palmeira das Missões

Após luta corporal, autor fugiu ferido e foi localizado em hospital com lesões por arma branca.

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 22°
15° Sensação
2.74 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
26° 15°
Domingo
26° 17°
Segunda
26° 15°
Terça
23° 16°
Últimas notícias
Justiça Há 11 minutos

STJ libera retomada das obras de resort em região oceânica de Maricá
Educação Há 25 minutos

Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo
Geral Há 40 minutos

Grupo criminoso no setor de combustíveis é alvo de operações da PF
Vítima de Incêndio Há 1 hora

Idoso de 82 anos morre após incêndio em residência no interior de Tiradentes do Sul

Saúde Há 1 hora

Inteligência artificial pode se tornar aliada no combate ao glaucoma

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,02%
Euro
R$ 6,31 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 648,228,56 +1,06%
Ibovespa
139,205,81 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias