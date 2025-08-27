Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Deputados analisam projeto que amplia prazo sobre regularização de imóvel em faixa de fronteira; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 1532/25, do Senado, que prorroga por mais cinco anos (até outubro de 2030) o prazo para inter...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
27/08/2025 às 19h53
Deputados analisam projeto que amplia prazo sobre regularização de imóvel em faixa de fronteira; acompanhe
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 1532/25, do Senado, que prorroga por mais cinco anos (até outubro de 2030) o prazo para interessados na regularização de imóveis em faixas de fronteira obterem documentos para ratificação do registro.

De autoria do Senado, o projeto tenta resolver de forma imediata apenas o prazo, que já foi prorrogado uma vez (de 2019 para 2025). Essa ratificação do registro no cartório de imóveis vale para áreas superiores a 15 módulos fiscais.

Os documentos que devem ser obtidos junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) são a certificação do georreferenciamento do imóvel e a atualização da inscrição do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Câmara aprova prorrogação de prazo sobre regularização de imóvel em faixa de fronteira

Projeto de lei segue para sanção
Câmara Há 2 horas

Instalada comissão que vai analisar medida provisória sobre limites a subsídios da conta de luz

Relator quer apresentar o parecer o quanto antes; parlamentares têm até novembro para analisar a proposta

 Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

INSS afirma que bloqueio de consignados foi decidido pela justiça e pelo TCU

Deputado acredita que restrições prejudicam aposentados e pensionistas que precisam do crédito com juros menores

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Governo e bets acreditam que proibir apostas em lances individuais pode fortalecer o mercado ilegal

A proibição está prevista em projeto de lei em análise na Câmara
Câmara Há 5 horas

Deputados preveem “nova era” para a comunicação pública a partir da TV 3.0

Transmissões devem começar no primeiro semestre de 2026 nas grandes capitais

Tenente Portela, RS
14°
Tempo limpo
Mín. Máx. 22°
14° Sensação
1.63 km/h Vento
91% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
27° 15°
Domingo
23° 16°
Segunda
26° 17°
Últimas notícias
Geral Há 56 minutos

Justiça condena assassinos do músico conhecido como Pirata do Arpoador
Economia Há 1 hora

Dívida Pública sobe 0,71% em julho e ultrapassa R$ 7,9 tri
Câmara Há 1 hora

Câmara aprova prorrogação de prazo sobre regularização de imóvel em faixa de fronteira
Senado Federal Há 1 hora

Zenaide destaca realização da Expofruit no Rio Grande do Norte
Câmara Há 2 horas

Instalada comissão que vai analisar medida provisória sobre limites a subsídios da conta de luz

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,02%
Euro
R$ 6,31 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 640,065,80 -0,21%
Ibovespa
139,205,81 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias