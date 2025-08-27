Aprovada criação de 21 cargos de juiz no TRT

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (27) o projeto que cria 21 cargos de juiz do trabalho substituto no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3ª Região, com sede em Belo Horizonte. O PL 2.875/2025 , da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e segue para sanção presidencial.

Segundo o texto, os recursos financeiros necessários para custear os novos cargos serão provenientes das dotações orçamentárias do TRT da 3ª Região, já previstas no orçamento da União.

Para Pacheco, a criação dos cargos é justificada pelo aumento das demandas trabalhistas na justiça de primeiro e segundo graus. Para ele, a medida vai contribuir para garantir o amplo acesso da população à justiça trabalhista. “O projeto representa providência indispensável no sentido de permitir a adequada prestação da justiça trabalhista em todo o território de Minas Gerais sob a jurisdição do TRT da 3ª Região”, sustenta Pacheco no seu relatório.