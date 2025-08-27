Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Paim defende projeto de proteção de menores nas redes sociais

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu a aprovação do PL 2.628/2022, projeto de lei do senado...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
27/08/2025 às 17h19
Paim defende projeto de proteção de menores nas redes sociais
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu a aprovação do PL 2.628/2022, projeto de lei do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) que trata da proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais — como as redes sociais.

Paim lembrou que o projeto prevê, entre outras medidas, a criação de um sistema de notificação dos casos de abuso sexual e a adoção de mecanismos para evitar que menores tenham acesso a conteúdos como pornografia, bullying e incentivo ao suicídio.

O texto já foi aprovado na Câmara e, devido às mudanças promovidas pelos deputados federais, retornou ao Senado para nova análise.

— O enfrentamento da exploração sexual de menores, seja no ambiente digital ou fora dele, não se limita à punição do criminoso; é necessário ir muito mais além. É preciso combater o crime de forma estruturada, com políticas públicas efetivas. Essa é uma questão de prioridade; é uma decisão política em defesa das nossas crianças, jovens e adolescentes — afirmou.

Ao ressaltar que as crianças brasileiras fazem uso cada vez mais precoce da internet, o senador citou levantamento do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. De acordo com esses dados, 24% dos jovens entre 9 e 17 anos tiveram o primeiro contato com a rede antes dos 6 anos, enquanto 75% acessaram a internet pela primeira vez antes dos 12 anos. Para Paim, esses números evidenciam a necessidade de políticas mais rígidas de proteção no ambiente digital.

— As redes sociais podem ser um espaço extremamente perigoso para crianças e adolescentes. [As redes sociais] são dinâmicas, atraentes e, ao mesmo tempo, um terreno fértil para os bandidos, para os criminosos. Eu creio que o projeto será aprovado por unanimidade [no Senado]. O texto foi aperfeiçoado na Câmara e voltou para o Senado "arredondado". Lá [na Câmara] foi aprovado praticamente por unanimidade, e aqui não será diferente — disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 5 minutos

Arns destaca Olimpíadas das Apaes no Paraná

Em pronunciamento nesta quarta-feira (27), o senador Flávio Arns (PSB-PR) saudou as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do Paraná...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 49 minutos

Moro defende independência da CPMI do INSS, mas mira governo

O senador Sergio Moro (União-PR) destacou em pronunciamento nesta quarta-feira (27) a instalação da CPMI do INSS e a escolha de um presidente e de ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Plínio denuncia risco à soberania nacional com a venda da Mina de Pitinga

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) voltou a criticar a venda da Mina de Pitinga, no Amazonas...

 Coelho Filho e Braga serão presidente da comissão e relator da MP - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Instalada comissão da MP que limita repasse de subsídios para conta de luz

O deputado Fernando Coelho Filho (União-PE) foi eleito, nesta quarta-feira (27), presidente da comissão mista responsável por analisar a medida pro...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Plínio denuncia riscos da venda da Mina de Pitinga à soberania nacional

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) voltou a criticar a venda da Mina de Pitinga, no Amazonas...

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
21° Sensação
1.8 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
27° 15°
Domingo
23° 16°
Segunda
26° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Modelo de negócio une estética e patrimônio imobiliário
Câmara Há 14 minutos

Deputados preveem “nova era” para a comunicação pública a partir da TV 3.0
Câmara Há 14 minutos

Agentes públicos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas
Economia Há 28 minutos

Juro alto preocupa mais que tarifaço, diz Luiz Marinho
Obras Há 28 minutos

Construção das barragens dos arroios Taquarembó e Jaguari é destaque em evento nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,21%
Euro
R$ 6,31 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,917,15 +0,92%
Ibovespa
139,205,81 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias