Após encontro com Motta, Haddad se diz confiante na aprovação da proposta do Imposto de Renda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que está confiante na aprovação do projeto de lei do governo que concede isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e prevê compensação financeira a partir da tributação dos super-ricos ( PL 1087/25 ). Haddad se encontrou no início da tarde desta quarta-feira (27) com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para debater projetos de interesse da equipe econômica.

“Falamos sobre compensação financeira, e o próprio Hugo Motta disse, antes do encontro, que o relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL) chega a Plenário com muita força, porque foi aprovado por unanimidade”, explicou o ministro.

“O apoio à taxação dos super-ricos é maior que a isenção, porque a sensação é que há muita injustiça no Brasil, e os super-ricos precisam contribuir com uma justa parte. O presidente ficou de marcar uma reunião com a Fazenda e os líderes, e eu senti firmeza [na aprovação do texto]”, disse Haddad.

O ministro disse ainda que há diversos projetos maduros para votação e que apenas alguns ajustes precisam ser feitos nos textos. Ele citou o PL dos acionistas minoritários, a regulamentação da inteligência artificial e outros que tratam da atração de investimentos e da melhoria no ambiente de negócios no País.