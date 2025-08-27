Quarta, 27 de Agosto de 2025
Nota técnica mostra aumento no total de planos de trabalho de emendas orçamentárias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
27/08/2025 às 16h49

A Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados informou em nota que o total de emendas parlamentares ao Orçamento que não tiveram seus planos de trabalho divulgados sem sistema do governo caiu de 964 para 229. O total se refere às emendas aprovadas entre 2020 e 2024.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, havia ordenado à Polícia Federal que investigasse possíveis irregularidades de emendas parlamentares do período 2020/2024 que somavam R$ 694 milhões. São emendas individuais de transferência especial que ficaram conhecidas como “emendas Pix”.

De acordo com a consultoria, o quadro apresentado por Dino foi fechado em 30 de julho. “Durante esse período, foi informado aos parlamentares das pendências de envio dos planos de trabalho de suas emendas, o que resultou na resolução de diversos itens, reduzindo significativamente esse número no decorrer do mês”, afirma a nota dos consultores. O valor dos planos ausentes caiu para R$ 132 milhões.

Considerando o ano de 2025, o valor sobe para R$ 198 milhões e o total de planos, para 318.

