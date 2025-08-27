Quarta, 27 de Agosto de 2025
Três Passos: Polícia apreende carga de cigarros contrabandeados

O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Polícia Civil
27/08/2025 às 15h59
Três Passos: Polícia apreende carga de cigarros contrabandeados
Foto: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Três Passos, em ação conjunta com a Brigada Militar, apreendeu 20 caixas de cigarros contrabandeados e um veículo utilizado no transporte da carga ilícita, durante diligências realizadas no âmbito da Operação Protetor de Fronteiras.

O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Protetor de Fronteiras tem como objetivo intensificar o combate ao contrabando, descaminho e demais crimes transfronteiriços, reforçando o compromisso das forças de segurança em proteger a economia formal e coibir atividades criminosas na região.

As ações conjuntas da Polícia Civil de Três Passos e da Brigada Militar seguirão sendo intensificadas nos municípios da região, com foco na prevenção e repressão ao crime organizado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
