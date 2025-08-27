Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula assina recondução de Gonet como procurador-geral da República

Ato foi assinado hoje pelo presidente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/08/2025 às 15h48

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (27) a recondução do procurador-geral da República, Paulo Gonet, para mais um mandato de dois anos no cargo.

Gonet assumiu a Procuradoria-Geral da República (PGR) em dezembro de 2023. Seu atual mandato, portanto, duraria até dezembro deste ano. Lula, porém, decidiu antecipar a recondução em alguns meses.

O ato foi assinado por Lula menos de uma semana antes do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi denunciado por Gonet como líder de uma trama golpista cujo objetivo seria manter-se no poder mesmo depois de perder para Lula na eleição de 2022.

A decisão foi tomada após Gonet ter se reunido nesta quarta com Lula no Palácio do Planalto. Mesmo reconduzido, o procurador precisará passar por nova sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e ter o nome mais uma vez aprovado pelo plenário da Casa. São necessários 41 votos para a aprovação. Em 2023, ele recebeu 65 votos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ao antecipar a recondução, Lula evita, por exemplo, que a Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR) organize sua tradicional lista tríplice de indicados para o cargo. Na visão do Planalto, isso dá mais tranquilidade interna ao Ministério Público Federal ao evitar disputas internas pelas sucessão da PGR.

Embora tenha respeitado a lista tríplice em seus dois primeiros mandatos, Lula não é obrigado a segui-la e já a tinha desconsiderado ao nomear Gonet pela primeira vez.

Com 64 anos, Gonet é subprocurador-geral da República, com cerca de 40 anos de carreira no Ministério Público. Junto com o ministro Gilmar Mendes, do STF, é cofundador do Instituto Brasiliense de Direito Público e foi diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União.

Gonet é formado em direito pela Universidade de Brasília (UnB), com mestrado na Universidade de Essex, no Reino Unido, e doutorado também pela UnB. Ingressou no Ministério Público Federal (MPF) em 1987, ficando em primeiro lugar no concurso para procurador da República.

Ele foi vice-procurador-geral Eleitoral na gestão de seu antecessor, Augusto Aras. Ao assumir a PGR, contudo, reverteu diversos entendimentos da instituição e retomou o foco sobre casos de corrupção, em especial relacionados a emendas parlamentares.

Em abril, Gonet denunciou, por exemplo, o então ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por suspeitas em desvios de emendas. Após a denúncia, Lula demitiu o auxiliar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 1 hora

Ministros do STF elogiam recondução de Gonet à PGR

Indicação ainda passará por análise do Senado

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 2 horas

STF impede repatriação imediata de crianças para exterior

Decisão foi tomada por unanimidade com dois últimos votos

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

Zambelli segue presa na Itália após nova audiência sobre extradição

Defesa sustenta não haver motivo para a deputada permanecer presa
Justiça Há 18 horas

Relatora vota no TSE pela cassação do governador de Roraima

Ministro André Mendonça pediu vista e julgamento foi suspenso

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 21 horas

Moraes pede à PGR parecer sobre agentes da PF na casa de Bolsonaro

Polícia diz que tornozeleira pode falhar e dar tempo hábil para fuga

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
21° Sensação
1.8 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
27° 15°
Domingo
23° 16°
Segunda
26° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Modelo de negócio une estética e patrimônio imobiliário
Câmara Há 14 minutos

Deputados preveem “nova era” para a comunicação pública a partir da TV 3.0
Câmara Há 14 minutos

Agentes públicos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas
Economia Há 28 minutos

Juro alto preocupa mais que tarifaço, diz Luiz Marinho
Obras Há 28 minutos

Construção das barragens dos arroios Taquarembó e Jaguari é destaque em evento nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,21%
Euro
R$ 6,31 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,917,15 +0,92%
Ibovespa
139,205,81 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias