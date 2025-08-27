Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Filme sobre Abdias Nascimento é destaque no Festival de Gramado

O filme O Sonho de Abdias, produzido no Senado, foi um dos destaques da 4ª Mostra de Filmes em Realidade Virtual do Festival de Cinema de Gramado. ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
27/08/2025 às 14h49
Filme sobre Abdias Nascimento é destaque no Festival de Gramado
Abdias Nascimento foi o primeiro senador autodeclarado negro do país - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O filme O Sonho de Abdias, produzido no Senado, foi um dos destaques da 4ª Mostra de Filmes em Realidade Virtual do Festival de Cinema de Gramado. O festival aconteceu entre 13 e 23 de agosto.

Segundo os organizadores do evento,O Sonho de Abdias foi um dos filmes mais procurados da4ª Mostra de Filmes em Realidade Virtual, junto com o documentário em realidade virtual sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. As exibições da mostra foram feitas individualmente, por meio de óculos de realidade virtual.

Primeiro projeto com experiência imersiva produzido pelo Senado, a divulgação do filme faz parte das comemorações dos 200 anos da Casa.

— Contar a história de Abdias Nascimento ajuda a resgatar e a reverberar essa voz negra tão importante para o nosso país, que lutou incansavelmente por equidade racial, por representatividade e pelo combate contra o racismo estrutural — destacou o coordenador-geral da Secretaria de Relações Públicas do Senado, Daniel Souza.

A curadoria da 4ª Mostra de Filmes em Realidade Virtual esteve sob a responsabilidade de Alberto Moura e Ranz Enberg. Alberto destacou a especificidade do público que assistiu ao filme durante o festival.

— O filme foi exibido na maioria das vezes para a imprensa e para profissionais do cinema, da cultura e do entretenimento, ou seja, um misto entre difusores de informação e formadores de opinião, o que aumenta o potencial de divulgação da obra e, consequentemente, de todo o setor de realidade virtual — explicou.

Ranz, por sua vez, apontou a possibilidade de incluir O Sonho de Abdias em mostras itinerantes de realidade virtual, em parceria com museus, universidades, centros culturais e festivais.

Ele ressaltou que a experiência virtual é uma "linguagem viva", e não somente uma tendência tecnológica ou de um nicho.

— Na realidade virtual nós entramos no filme. Existe pertencimento, presença e corporificação, aquela sensação boa de “eu estou aqui”. O Sonho de Abdias mostrou isso com força. Muita gente saiu emocionada, contando que se sentiu ao lado do Abdias, no Plenário do Senado, vivendo a história em primeira pessoa. Essa é a maior potência do cinema imersivo, que cria empatia, guarda memórias pessoais e inicia diálogos depois da sessão — diz.

O filme

O enredo deO Sonho de Abdias se desenvolve a partir de um diálogo entre Abdias Nascimento e uma estudante chamada Janaína, no Plenário do Senado.

Com produção da Caixote, empresa especializada em realidade virtual cinemática, a obra tem duração de sete minutos e conta com a participação de atores profissionais e servidores voluntários.

O filme faz parte do Projeto Visita 360, uma iniciativa que faz parte das comemorações dos 200 anos do Senado. O projeto propõe experiências imersivas com foco em fatos e atividades relacionadas ao Parlamento brasileiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 7 minutos

Arns destaca Olimpíadas das Apaes no Paraná

Em pronunciamento nesta quarta-feira (27), o senador Flávio Arns (PSB-PR) saudou as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do Paraná...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 52 minutos

Moro defende independência da CPMI do INSS, mas mira governo

O senador Sergio Moro (União-PR) destacou em pronunciamento nesta quarta-feira (27) a instalação da CPMI do INSS e a escolha de um presidente e de ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 52 minutos

Paim defende projeto de proteção de menores nas redes sociais

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu a aprovação do PL 2.628/2022, projeto de lei do senado...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Plínio denuncia risco à soberania nacional com a venda da Mina de Pitinga

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) voltou a criticar a venda da Mina de Pitinga, no Amazonas...

 Coelho Filho e Braga serão presidente da comissão e relator da MP - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Instalada comissão da MP que limita repasse de subsídios para conta de luz

O deputado Fernando Coelho Filho (União-PE) foi eleito, nesta quarta-feira (27), presidente da comissão mista responsável por analisar a medida pro...

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
21° Sensação
1.8 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
27° 15°
Domingo
23° 16°
Segunda
26° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Modelo de negócio une estética e patrimônio imobiliário
Câmara Há 14 minutos

Deputados preveem “nova era” para a comunicação pública a partir da TV 3.0
Câmara Há 14 minutos

Agentes públicos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas
Economia Há 28 minutos

Juro alto preocupa mais que tarifaço, diz Luiz Marinho
Obras Há 28 minutos

Construção das barragens dos arroios Taquarembó e Jaguari é destaque em evento nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,21%
Euro
R$ 6,31 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,917,15 +0,92%
Ibovespa
139,205,81 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias