Comissão debate novos medicamentos de ação prolongada na prevenção contra o HIV

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (28) sobre novos medicamentos de ação prolongada no enfrentamento ao HIV.

O debate foi solicitado pelas deputadas Ana Pimentel (PT-MG), Erika Kokay (PT-DF) e Daiana Santos (PCdoB-RS) e está marcado para as 14 horas, no plenário 9.

O objetivo é discutir estratégias para ampliar o acesso a medicamentos inovadores de ação prolongada, como o lenacapavir e o cabotegravir, que têm eficácia superior a 95% na prevenção da infecção pelo HIV.

No requerimento para a realização do debate, as deputadas destacam que o Brasil foi pioneiro no fornecimento gratuito de tratamento para pessoas com HIV e, atualmente, 82% das pessoas diagnosticadas estão em tratamento. Mas apontam preocupação com o acesso desigual e o alto custo dos novos medicamentos, que podem comprometer os compromissos internacionais de enfrentamento à doença.

“Garantir o acesso à profilaxia pré-exposição (PrEP) e aos novos medicamentos de ação prolongada, sobretudo entre populações mais vulneráveis e historicamente marginalizadas, é urgente e estratégico”, afirmam no documento.