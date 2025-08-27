Cancelada audiência sobre política de comunicação do governo

As comissões de Comunicação; e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cancelaram a audiência pública conjunta que realizariam nesta quarta-feira (27) para ouvir o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira.

Ainda não há nova data para o debate.

A audiência foi pedida pelos deputados Marcel van Hattem (Novo-RS), Gustavo Gayer (PL-GO) e Junio Amaral (PL-MG).

Os deputados querem explicações sobre os critérios e objetivos da política de comunicação do governo federal. Ele citam nos requerimentos notícias sobre gastos com impulsionamento de postagens em redes sociais e propõem discutir a transparência dos gastos em publicidade institucional, bem como avaliar se a comunicação governamental está sendo usada de forma eficaz para atender ao interesse público, em vez de restringir-se ao fortalecimento da imagem política do governo.

Van Hattem indagou ainda se o governo tem adotado medidas educativas e informativas voltadas à população, em especial idosos e pessoas vulneráveis, para prevenir crimes de estelionato e fraudes, cuja ocorrência tem crescido de forma alarmante nos últimos anos.