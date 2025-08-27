Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PF deflagra 2ª fase de operação contra fraudes em precatórios no DF

Justiça determinou bloqueio judicial de R$ 57 milhões dos suspeitos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/08/2025 às 12h34
PF deflagra 2ª fase de operação contra fraudes em precatórios no DF
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27), uma nova operação para aprofundar as investigações sobre um suposto esquema fraudulento montado para aplicar golpes na Caixa Econômica Federal, por meio da cobrança irregular de precatórios.

Durante esta segunda fase da chamada Operação Predatórios, os agentes federais cumpriram dois mandados judiciais de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão em endereços do Distrito Federal e de São Paulo ligados aos investigados. Além disso, a pedido da PF, a Justiça determinou o bloqueio judicial de R$ 57 milhões dos suspeitos.

Segundo a PF, a atuação da suposta “organização criminosa” passou a ser investigada em 2024, quando servidores da área de segurança da própria Caixa suspeitaram de dois homens que tentavam resgatar (sacar) R$ 57 milhões referentes a um precatório, em uma agência bancária que funciona na Esplanada dos Ministérios.

Os dois homens - um deles, um advogado - foram presos em flagrante. Seus depoimentos levaram os investigadores a identificar outros supostos integrantes do que a PF classificou como uma “organização criminosa” que apresentava documentos falsos, incluindo procurações públicas lavradas em cartório, para sacar o dinheiro destinado ao resgate de precatórios judiciais.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Com base nas primeiras provas reunidas, a PF deflagrou, em 26 de junho de 2024, a primeira fase da Operação Predatórios, durante a qual foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.

Devido às restrições legais, a PF não divulga os nomes dos investigados, que responderão pelos crimes de estelionato qualificado contra a Caixa, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa e, eventualmente, por outros crimes que possam ser identificados.

Consultada pela reportagem da Agência Brasil , a Caixa respondeu que, por se tratar de um caso sigiloso, não pode fornecer mais detalhes, mas que mantém “colaboração ativa com os órgãos de segurança pública e autoridades competentes, contribuindo de forma efetiva para a prevenção e repressão de práticas ilícitas que possam comprometer o sistema financeiro e a confiança dos clientes”.

*Matéria alterada às 12h18min. para acréscimo de informações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Polícia Civil e MP combatem quadrilha que praticava golpes virtuais

Operação é feita em São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna

 “Chegamos a R$ 6,4 bilhões em investimentos em 2024, o maior valor da história recente do Estado”, diz Gabriel Souza -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Há 3 horas

Vice-governador apresenta ações para o desenvolvimento do Estado e perspectiva para o futuro do Rio Grande do Sul

O vice-governador Gabriel Souza foi o convidado da reunião-almoço na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul (AHKRS), r...

 Leite ressaltou que inovação e atração de investimentos caminham juntas para impulsionar o desenvolvimento do RS -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Planejamento Há 4 horas

Governador Eduardo Leite reforça liderança gaúcha em governo digital e inovação no RS Tech

O governo do Rio Grande do Sul realizou na terça-feira (26/8), em Brasília, o RS Tech, primeiro encontro nacional que reuniu lideranças governament...
Geral Há 4 horas

Tribunal de Justiça do Rio alerta sobre golpe do falso advogado

Criminosos se apropriam de informações autênticas das vítimas

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 16 horas

Justiça mantém prisão da dupla que furtou alemães em Copacabana

MP diz que prisão preventiva é necessária para evitar reincidência

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 22°
20° Sensação
2.24 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
27° 15°
Domingo
23° 16°
Segunda
26° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Manpower e Trivia contratam: 2.400 vagas operacionais em SP
Câmara Há 12 minutos

Hugo Motta anuncia prioridade para agenda de combate à fome
Câmara Há 12 minutos

Comissão debate medidas do Brasil em relação ao conflito na Palestina
Câmara Há 12 minutos

Cancelada audiência sobre política de comunicação do governo
Senado Federal Há 12 minutos

CCJ aprova fim de fiança para crimes relacionados à pedofilia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,03%
Euro
R$ 6,31 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 645,071,02 +0,71%
Ibovespa
138,175,03 pts 0.29%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias