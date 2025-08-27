Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto reconhece interesse coletivo de conselhos de segurança privada

Proposta está em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
27/08/2025 às 12h19
Projeto reconhece interesse coletivo de conselhos de segurança privada
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 2478/25, da deputada Rosângela Reis (PL-MG), reconhece o interesse coletivo e a importância social das atividades realizadas pelo Conselho Nacional de Segurança Privada (Conasep) e pelos Conselhos Comunitários de Segurança Privada (Consepris), incluindo ações de bombeiro civil.

Essas entidades são de direito privado, sem fins lucrativos, com caráter consultivo e deliberativo. Atuam de forma voluntária no fortalecimento da segurança comunitária.

Segundo a autora, o objetivo é valorizar e fortalecer iniciativas locais em todo o País. “Essas entidades, que atuam voluntariamente, merecem reconhecimento legal pela importância social e pelo interesse coletivo das suas atividades, que extrapolam a simples segurança privada, abrangendo também ações educacionais, preventivas e de promoção da paz social”, afirmou.

Atuação
 Mesmo não integrando a administração pública, os conselhos deverão seguir as diretrizes nacionais do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e das secretarias estaduais e municipais de Segurança.

As atribuições dos conselhos incluem:

  • sugerir prioridades e ações estratégicas nas áreas de segurança privada, proteção civil e bombeiro civil;
  • acompanhar e avaliar os serviços prestados nas áreas de segurança privada, proteção civil e bombeiro civil, zelando pelo respeito aos direitos humanos e pela eficiência desses serviços;
  • promover campanhas educativas voltadas à segurança, prevenção da violência, proteção civil, bombeiro civil e promoção da paz;
  • estimular o relacionamento permanente e colaborativo entre as comunidades, empresas e órgãos que atuam na segurança privada, proteção civil e bombeiro civil;
  • organizar encontros, estudos, debates e eventos para difundir conhecimentos e promover o aprimoramento das práticas de segurança privada, proteção civil e bombeiro civil;
  • representar as reivindicações das comunidades junto às autoridades competentes;
  • colaborar com órgãos públicos e entidades privadas para a solução conjunta de problemas;
  • auxiliar na fiscalização dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais; e
  • promover a criação de uma rede de inteligência da segurança privada, com o intuito de colaborar com a segurança pública municipal em cooperação com os estados e União.

O Conasep e os Consepris poderão receber recursos de transações judiciais, penas pecuniárias, multas, doações e repasses públicos ou privados. Também poderão firmar convênios, termos de cooperação técnica e de fomento.

Tramitação
A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional; de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para se tornar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 5 minutos

Comissão debate cumprimento de acordo com servidores da educação federal

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (28), audiência pública para debater o cumpriment...
Câmara Há 5 minutos

Comissão debate novos medicamentos de ação prolongada na prevenção contra o HIV

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (28) sobre novos m...

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 19 minutos

Hugo Motta anuncia prioridade para agenda de combate à fome

Lista de sete projetos de lei foi entregue nesta quarta-feira (27) ao presidente da Câmara pelo movimento suprapartidário Pacto contra a Fome

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Câmara Há 19 minutos

Comissão debate medidas do Brasil em relação ao conflito na Palestina

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (28), medidas diplomáticas e comerciais que podem ser ado...
Câmara Há 19 minutos

Cancelada audiência sobre política de comunicação do governo

As comissões de Comunicação; e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cancelaram a audiência pública conjunta que realizaria...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 22°
20° Sensação
2.24 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
27° 15°
Domingo
23° 16°
Segunda
26° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Manpower e Trivia contratam: 2.400 vagas operacionais em SP
Câmara Há 12 minutos

Hugo Motta anuncia prioridade para agenda de combate à fome
Câmara Há 12 minutos

Comissão debate medidas do Brasil em relação ao conflito na Palestina
Câmara Há 12 minutos

Cancelada audiência sobre política de comunicação do governo
Senado Federal Há 12 minutos

CCJ aprova fim de fiança para crimes relacionados à pedofilia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,03%
Euro
R$ 6,31 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 645,071,02 +0,71%
Ibovespa
138,175,03 pts 0.29%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias