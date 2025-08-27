Três Passos registra série de arrombamentos e furtos em veículos

Uma série de arrombamentos de veículos seguidos de furtos tem causado prejuízos e transtornos aos proprietários em Três Passos. Vários casos foram registrados na Delegacia de Polícia nas últimas semanas.

Na madrugada do último dia 21, câmeras de segurança flagraram dois homens arrombando um carro próximo ao Hospital de Caridade. Eles levaram diversos objetos, como documentos, um rádio, alto-falante e roupas.

Na madrugada desta terça-feira, 26, o vidro de um carro que estava estacionado na rua foi quebrado, e os criminosos levaram uma carteira com cartões e documentos.

Outro caso grave foi registrado na primeira quinzena de agosto, quando cinco veículos foram arrombados na Linha Turvo durante um evento. O delegado plantonista Bruno Chaves informou que o Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para realizar perícia de papiloscopia para tentar identificar os suspeitos.

