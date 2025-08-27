Brigada Militar prende uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo em Três Passos.

Na noite de terça-feira (27/8), Policiais Militares do 7°Batalhão de Polícia Militar , prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo.

Sendo apreendido uma pistola, oito munições e um smartphone.Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia.

A motocicleta que estava com o número do chassi e motor suprimido foi removida ao depósito do guincho.

