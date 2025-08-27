Vice-governador apresenta ações para o desenvolvimento do Estado e perspectiva para o futuro do Rio Grande do Sul

“Chegamos a R$ 6,4 bilhões em investimentos em 2024, o maior valor da história recente do Estado”, diz Gabriel Souza -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza foi o convidado da reunião-almoço na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul (AHKRS), realizada na terça-feira (26/8), em Porto Alegre. Na palestra “Transformar o presente para construir o futuro: ações do Estado para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, Gabriel falou sobre recuperação das contas públicas, segurança, infraestrutura, concessões de serviços públicos e energia do futuro.

Reformas estruturantes

O vice-governador destacou a importância das reformas estruturantes, como a administrativa e a previdenciária, das concessões e das privatizações, que, em conjunto, permitiram ao governo do Estado colocar as contas em dia e elevar os investimentos.

“Com isso, conseguimos chegar a R$ 6,4 bilhões em investimentos em 2024, quase 11% da corrente líquida, lembrando que, em 2015, os investimentos representavam 2,7% da receita corrente líquida. Foi o maior investimento da história recente do Estado”, salientou.

Gabriel apontou a importância das parcerias com o setor privado para esse volume de investimentos pudesse ser realizado. “Nós temos o ganho de ingressos de recursos públicos no Estado para poder fazer investimentos, mas o principal ganho, muitas vezes, não é contabilizado, que é o quanto que essas companhias privadas têm dinheiro para investir. A Corsan, por exemplo, está investindo R$ 15 bilhões em saneamento. É um volume de recursos que o Estado não teria”, afirmou.

O vice-governador destacou que o Rio Grande do Sul é líder brasileiro em privatizações, com R$ 46 bilhões em privatizações e concessões já concluídas e mais R$ 26 bilhões em andamento.

Com as reformas da previdência, em particular, Gabriel destacou que foi possível reduzir o déficit previdenciário estadual pela metade. “Sem as reformas que fizemos, o déficit previdenciário do RS em 2024, que chegou a R$ 9,8 bilhões, seria de R$ R$ 19,7 bilhões, ou seja, praticamente o dobro", explicou.

Vice-governador ressalta que reformas e privatizações ajudaram o Estado a equilibrar as contas e elevar os investimentos -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Investimentos em rodovias

Somente em rodovias, de acordo com o vice-governador, o Estado investiu um total de R$ 4,5 bilhões entre 2019 e 2025. Desse montante, destaca-se:

R$ 2,7 bilhões foram destinados a recuperação e melhoria de vias;

R$ 755 milhões a acessos municipais, sendo que 26 obras já foram concluídas e 20 estão em execução;

R$ 900 milhões a ligações regionais, sendo que três obras já foram concluídas e 16 estão em execução, e R$ 152 milhões em convênios municipais.



Com isso, o Rio Grande do Sul avançou nove posições em qualidade de rodovias e passou a ocupar o sétimo lugar no Ranking de Competitividade dos Estados de 2024.

Segundo Gabriel, houve um aumento significativo no orçamento anual destinado a estradas durante a atual gestão do governo do Estado. “De 2010 a 2020, o Daer tinha uma média anual de orçamento em torno R$ 150 milhões para todas as estradas gaúchas. Com as contas do Estado em dia, conseguimos garantir, apenas no ano passado, um investimento de R$ 1,7 bilhão em estradas”, apontou o vice-governador.

Energia do futuro

Tendo em conta que a palestra foi realizada a convite da Câmara de Comércio Brasil Alemanha, o vice-governador abordou também a sustentabilidade e as energias renováveis, que foram as principais pautas das 18 missões realizadas pelo governo do Estado à Alemanha desde 2013.

Gabriel focou no potencial que o Estado tem para produzir hidrogênio verde, destacando que o Rio Grande do Sul é bastante sustentável e que isso pode contribuir para o desenvolvimento no futuro.

“É a nova fonte energética que o mundo busca agora na transição energética, sobretudo na indústria. Nós avançamos recentemente editais de três plantas de hidrogênio verde e somos um dos primeiros lugares do mundo que terá planta de hidrogênio verde industrial. Além disso, nossa matriz energética já é bastante verde, então temos condições de entrar forte nesse mercado”, disse o vice-governador.

Sobre o encontro

As reuniões-almoço da AHKRS ocorrem uma vez por mês e são promovidas com o objetivo de oferecer debates com profissionais da esfera pública e privada, além de oportunizar o networking entre empresários e representantes da comunidade.

O encontro da terça-feira, também contou com a presença do presidente da AHKRS, Cleomar Prunzel, do cônsul da Alemanha Marc Bogdahn, do presidente do Banrisul, Fernando Lemos, dos presidentes de Honra da Câmara Brasil-Alemanha, André Meyer da Silva e Everson Oppermann, além de empresários e jornalistas.