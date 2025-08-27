Quarta, 27 de Agosto de 2025
Governador Eduardo Leite reforça liderança gaúcha em governo digital e inovação no RS Tech

O governo do Rio Grande do Sul realizou na terça-feira (26/8), em Brasília, o RS Tech, primeiro encontro nacional que reuniu lideranças governament...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/08/2025 às 09h32
Governador Eduardo Leite reforça liderança gaúcha em governo digital e inovação no RS Tech
Leite ressaltou que inovação e atração de investimentos caminham juntas para impulsionar o desenvolvimento do RS -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governo do Rio Grande do Sul realizou na terça-feira (26/8), em Brasília, o RS Tech, primeiro encontro nacional que reuniu lideranças governamentais, especialistas, investidores e representantes dos setores público e privado em torno da tecnologia, da inovação e da transformação digital. Na abertura, o governador Eduardo Leite ressaltou que inovação e atração de investimentos caminham juntas para impulsionar o desenvolvimento do Estado.

“O Rio Grande do Sul vem consolidando um ambiente de negócios que atrai empresas de diferentes setores e amplia a nossa competitividade. Nos últimos anos, os anúncios de investimentos cresceram de forma expressiva: passamos de uma média de R$ 20 a 30 bilhões para R$ 70 bilhões e, em 2023, alcançamos R$ 100 bilhões, o maior volume da história recente. São aportes que vão desde grandes indústrias de celulose e aeronaves até data centers e novas plantas de biocombustíveis, agregando valor à nossa produção e gerando oportunidades”, afirmou.

Leite disse que o RS vem consolidando um ambiente que atrai empresas de diferentes setores e amplia a competitividade do Estado -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Leite disse que o RS vem consolidando um ambiente que atrai empresas de diferentes setores e amplia a competitividade do Estado -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Leite ainda apontou a realização do evento em Brasília como ponto da estratégia para posicionar o Estado como um dos polos para atração de investimentos em tecnologia no país. “O RS Tech reforça essa estratégia de mostrar ao Brasil e ao mundo que estamos preparados para transformar parcerias em resultados concretos para a economia e para a vida dos gaúchos”, acrescentou.

A secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, ressaltou que os avanços do Rio Grande do Sul são resultado de uma estratégia digital consistente. “São políticas públicas robustas, apoiadas por soluções tecnológicas que já se tornaram referência em áreas como educação, segurança e relacionamento com o cidadão”, destacou. Representando a SPGG, o evento também contou com a participação de servidores da Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Rio Grande do Sul.

A titular da SPGG, Danielle Calazans, ressaltou que os avanços do RS são resultado de uma estratégia digital consistente -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
A titular da SPGG, Danielle Calazans, ressaltou que os avanços do RS são resultado de uma estratégia digital consistente -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O presidente da InvestRS, Rafael Prikladnicki, acrescentou que parcerias estratégicas e investimentos têm fortalecido o ecossistema de tecnologia e inovação no Estado. “O Rio Grande do Sul vive um momento de consolidação como polo de inovação e tecnologia. Temos trabalhado para transformar parcerias em resultados concretos, que impactem a economia gaúcha; por isso, buscamos investimentos que ampliem a competitividade e fortaleçam o ambiente de inovação”, afirmou.

Rafael Prikladnicki afirmou que parcerias estratégicas e investimentos fortalecem o ecossistema de tecnologia e inovação -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Rafael Prikladnicki afirmou que parcerias estratégicas e investimentos fortalecem o ecossistema de tecnologia e inovação -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Destaques apresentados

Em 2025, pelo quarto ano, o Rio Grande do Sul conquistou o 1º lugar no Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital, além de figurar como referência em eficiência da máquina pública no Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Os indicadores do CLP referentes a 2024 serão divulgados na manhã desta quarta-feira (27/8).

Referência nacional

O RS Tech se apresenta como um marco entre governo e investidores, tendo o Rio Grande do Sul como referência nacional em governo digital e inovação, reforçando a estratégia de conectar o setor público e o privado em torno de oportunidades que unem tecnologia, inclusão e eficiência.

Principais iniciativas do governo gaúcho destacadas no evento

  • Inteligência Artificial aplicada a serviços públicos: preditor de evasão escolar na educação, sistema Identidade Fácil na segurança pública, gestão estatística de ocorrências no RS Seguro e soluções inovadoras de relacionamento com o cidadão.
  • Portal rs.gov.br reformulado: plataforma que integra ciência de dados, inteligência artificial e comunicação proativa. Hoje, 96% dos 758 serviços estaduais estão digitalizados, com 6,9 milhões de acessos mensais e 85% de aprovação dos usuários.
  • GurIA : assistente digital com tecnologia de IA generativa, que atende por texto ou voz no portal e no WhatsApp, oferecendo informações e orientações de forma proativa.
  • Mapa Único do Plano Rio Grande (MUP RS) : uso de imagens de satélite e radar para identificar áreas atingidas por eventos meteorológicos extremos, garantindo respostas rápidas em situações emergenciais.
  • Programa Inova-RS : articulação de ecossistemas de inovação em todas as regiões do Estado, envolvendo 24 parques tecnológicos, 160 universidades e 67 hubs de inovação.
  • Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável : iniciativa que fomenta setores estratégicos de alto valor agregado, novos negócios e empregos qualificados.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

