Vereador pede prestação de contas das comemorações dos 70 anos de Tenente Portela

Na sessão da Câmara de Vereadores realizada na noite desta segunda-feira (25), foi apresentado um requerimento de autoria do vereador Luciano Berta Filipin. Embora esteja em licença, com o cargo temporariamente transmitido ao suplente Binelli, o parlamentar encaminhou o documento por intermédio da vereadora Luisa Barth.

No requerimento, Luciano solicita que a Administração Municipal apresente a prestação de contas referente às comemorações dos 70 anos de emancipação política e administrativa de Tenente Portela. Entre os pontos destacados, o vereador questiona especificamente o 11º Portelaço, realizado em 17 de agosto, quando foi cobrado ingresso de R$ 80,00 e houve show do grupo Os Monarcas.

O parlamentar pede informações detalhadas sobre os custos da prefeitura com a realização do evento, valores pagos à banda e às empresas organizadoras, além do destino do dinheiro arrecadado com a bilheteria. Luciano também solicita transparência quanto às despesas com infraestrutura, como som, banheiros, toldos e obras nas vias de acesso, bem como a relação das empresas contratadas.

Além disso, o requerimento pede dados completos sobre todos os recursos investidos nos eventos alusivos aos 70 anos do município, incluindo valores, contratações e as secretarias responsáveis.