Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vereador pede prestação de contas das comemorações dos 70 anos de Tenente Portela

Requerimento solicita informações sobre gastos, contratações e arrecadação do 11º Portelaço e demais eventos alusivos à data

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
26/08/2025 às 13h25
Vereador pede prestação de contas das comemorações dos 70 anos de Tenente Portela
(Foto: Reprodução)

Na sessão da Câmara de Vereadores realizada na noite desta segunda-feira (25), foi apresentado um requerimento de autoria do vereador Luciano Berta Filipin. Embora esteja em licença, com o cargo temporariamente transmitido ao suplente Binelli, o parlamentar encaminhou o documento por intermédio da vereadora Luisa Barth.

No requerimento, Luciano solicita que a Administração Municipal apresente a prestação de contas referente às comemorações dos 70 anos de emancipação política e administrativa de Tenente Portela. Entre os pontos destacados, o vereador questiona especificamente o 11º Portelaço, realizado em 17 de agosto, quando foi cobrado ingresso de R$ 80,00 e houve show do grupo Os Monarcas.

O parlamentar pede informações detalhadas sobre os custos da prefeitura com a realização do evento, valores pagos à banda e às empresas organizadoras, além do destino do dinheiro arrecadado com a bilheteria. Luciano também solicita transparência quanto às despesas com infraestrutura, como som, banheiros, toldos e obras nas vias de acesso, bem como a relação das empresas contratadas.

Além disso, o requerimento pede dados completos sobre todos os recursos investidos nos eventos alusivos aos 70 anos do município, incluindo valores, contratações e as secretarias responsáveis.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Justiça mantém prisão da dupla que furtou alemães em Copacabana

MP diz que prisão preventiva é necessária para evitar reincidência

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

Rio: 3 pessoas são presas em ação para conter confronto entre facções

Um sargento do Bope e um taxista ficaram feridos

 Carga de vidros foi verificada pelas equipes na BR-285 -Foto: Divulgação Sefaz
Receita Estadual Há 12 horas

Ações de fiscalização no Posto Fiscal Passo do Socorro apreendem cargas irregulares de vidros e bebidas

A Receita Estadual, por meio do Posto Fiscal Passo do Socorro (PPS) da Delegacia do Trânsito de Mercadorias (15ª DRE – DTM), em parceria com a Turm...

 Iniciativa acordada nesta terça (26) visa executar ações conjuntas -Foto: Alexandre Elmi/Ascom Invest RS
Desenvolvimento Há 13 horas

Invest RS e Embratur firmam parceria para fortalecer turismo e investimentos internacionais no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a assinar, no âmbito do Plano Brasis, uma carta de intenções com a Embratur. A assinatura ocorreu nesta ter...
Geral Há 14 horas

Polícia de SP prende suspeito de morte de torcedor do Cruzeiro

Fato ocorreu na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na Grande São Paulo

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
Sensação
1.26 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
27° 15°
Domingo
23° 16°
Segunda
26° 17°
Últimas notícias
Educação Há 28 minutos

Colégio Tiradentes de Ijuí conquista primeiro lugar do Enem 2024 entre escolas estaduais do Brasil
Educação Há 28 minutos

RS tem o maior número de escolas estaduais entre as 50 melhores instituições de acesso universal do país
Vista Gaúcha Há 7 horas

Vista Gaúcha ganha academia com apoio da prefeitura
Câmara Há 7 horas

Anatel nega que novo regulamento prejudique consumidores dos serviços de telefonia
Justiça Há 7 horas

Relatora vota no TSE pela cassação do governador de Roraima

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,02%
Euro
R$ 6,32 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,380,88 -0,17%
Ibovespa
137,771,39 pts -0.18%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias