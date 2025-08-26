Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Izalci cobra transparência na CPMI do INSS

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), defendeu transparência nas ações da Comissão Parlamentar Mist...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
26/08/2025 às 20h14
Izalci cobra transparência na CPMI do INSS
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), defendeu transparência nas ações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga descontos indevidos nos benefícios pagos a aposentados e pensionistas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O senador destacou a aprovação do plano de trabalho do colegiado, que prevê a convocação de ex-presidentes do INSS, além de ministros que ocuparam cargos desde o governo Dilma Rousseff até a atual gestão.

Segundo ele, também serão chamados dirigentes de entidades sindicais e associativas envolvidos nos descontos questionados, bem como representantes da Dataprev. O parlamentar lembrou que o objetivo da comissão é investigar irregularidades sem seletividade, responsabilizando os envolvidos independentemente de alinhamentos políticos.

— Nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, seja de esquerda, seja de direita, seja de qualquer governo. Errou, tem que pagar pelo erro. Na quinta-feira que vem, a gente começa os trabalhos. Foi acordado de convidarmos, primeiro, todos os ministros do período da presidenta Dilma até agora. Da mesma forma, a convocação de todos os presidentes do INSS. Nós estaremos munidos das informações da AGU, da CGU, da Polícia Federal e de alguns inquéritos que já estão tramitando — declarou.

O senador criticou a falta de fiscalização da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre as entidades que recebem recursos de descontos associativos. Izalci apresentou dados que, segundo ele, revelam a concentração bilionária de recursos direcionados a organizações sindicais. O parlamentar afirmou que, entre 2014 e 2024, apenas oito entidades receberam cerca de R$ 5,4 bilhões por meio de descontos associativos.

Ele destacou que somente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), ligada à CUT, concentrou sozinha R$ 4,4 bilhões. Para o senador, a ausência de auditorias periódicas facilitou a manutenção de convênios irregulares e favoreceu práticas que penalizam os aposentados.

— Entidades como a Contag e o Sindnapi, historicamente entre os maiores beneficiários dos descontos associativos, descumpriram a Instrução Normativa 162, de 2024. Essa legislação veda a participação, nos órgãos de direção, de pessoas com parentesco até segundo grau com membros de Poder. Apesar de declararem o cumprimento integral desses requisitos, a realidade demonstra o contrário. Não é perseguição, eles descumpriram a lei. O que nós queremos é desvendar todos esses mistérios que estão acontecendo aí — disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Lucas Barreto critica aumento da energia no Amapá

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Lucas Barreto (PSD-AP) criticou o novo reajuste da tarifa de energia elétrica anunc...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Girão: 10 das 12 cidades mais violentas do país estão em estados governados pelo PT

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) denunciou o avanço do crime organizado, destacando que das ...

 Os textos seguem para promulgação - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Senado aprova autorizações de empréstimos para estados e municípios

O Senado aprovou nesta terça-feira (26), em Plenário, cinco autorizações para empréstimos internacionais a estados e municípios com garantia da Uni...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Teresa Leitão destaca visita de Lula a Pernambuco e ações do governo no estado

A senadora Teresa Leitão (PT-PE), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), afirmou que a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silv...

 Na presidência, Davi transmitiu informação durante sessão desta terça - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Proteção de crianças no ambiente digital será votada na quarta, anuncia Davi

O Senado deve votar na quarta-feira (27) o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A inclu...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 15°
10° Sensação
1.65 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Segunda
° °
Últimas notícias
Vista Gaúcha Há 38 minutos

Vista Gaúcha ganha academia com apoio da prefeitura
Câmara Há 54 minutos

Anatel nega que novo regulamento prejudique consumidores dos serviços de telefonia
Justiça Há 54 minutos

Relatora vota no TSE pela cassação do governador de Roraima
Cultura Há 2 horas

Tenente Portela e Região Celeiro Recebem R$ 1,2 Milhão para a Cultura
Prisão Há 2 horas

São Martinho: Polícia Civil prende homem suspeito de incendiar casa da ex-companheira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,02%
Euro
R$ 6,32 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,863,49 -0,10%
Ibovespa
137,771,39 pts -0.18%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias