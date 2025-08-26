Quarta, 27 de Agosto de 2025
Invest RS e Embratur firmam parceria para fortalecer turismo e investimentos internacionais no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a assinar, no âmbito do Plano Brasis, uma carta de intenções com a Embratur. A assinatura ocorreu nesta ter...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/08/2025 às 19h10
Invest RS e Embratur firmam parceria para fortalecer turismo e investimentos internacionais no Rio Grande do Sul
Iniciativa acordada nesta terça (26) visa executar ações conjuntas -Foto: Alexandre Elmi/Ascom Invest RS

O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a assinar, no âmbito do Plano Brasis, uma carta de intenções com a Embratur. A assinatura ocorreu nesta terça-feira (26/8), em Brasília, por meio da Invest RS e em cooperação com a Secretaria de Turismo (Setur), para impulsionar o turismo e a economia local. A parceria visa executar ações conjuntas para promover o RS como destino para turistas e investidores internacionais.

O Plano Brasis, da Embratur, é uma estratégia para reposicionar e fortalecer a identidade do país, ampliando a presença dos destinos turísticos brasileiros no mundo até 2027. Os Estados receberam, neste mês, documentos que apresentam um diagnóstico baseado nos dados e nas características de cada região e alinham as estratégias e planos de ação para potencializar a atração de turistas internacionais.

O principal objetivo do acordo é unir a expertise da Embratur em promoção internacional com o conhecimento da Invest RS sobre as potencialidades de desenvolvimento do Estado. Mais do que atrair visitantes estrangeiros, a colaboração busca fomentar novos investimentos em setores como aviação, hotelaria e eventos.

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, ressaltou que a parceria com a Embratur é estratégica para reposicionar o RS no cenário internacional, unindo a promoção turística à atração de investimentos em diferentes setores. “A iniciativa fortalece a competitividade do Estado, amplia a geração de emprego e renda e consolida o turismo como vitrine para mostrar ao mundo o potencial gaúcho de desenvolvimento econômico e social. O Rio Grande do Sul é um destino estratégico para visitar, investir e residir”, afirmou.

Conforme dados da Embratur, de janeiro a julho deste ano, o Rio Grande do Sul recebeu 1.256.132 turistas internacionais, enquanto no mesmo período em 2024 foram 647.750 – um crescimento de 93,9%.

A Invest RS vai desenvolver a iniciativa em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Transforma RS e o Sebrae RS, além da Setur.

União

O secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, salientou que a expertise da Embratur será importante para comunicar ao mundo que os destinos do Estado estão prontos para agradar o turista internacional. “Cada vez mais o turismo tem se mostrado uma matriz econômica importante e, como tal, precisa acompanhar a evolução do mercado como uma verdadeira indústria. A Invest RS surge como um elo extremamente importante neste cenário, e certamente será, com a Embratur, fundamental para a promoção internacional”, frisou.

“O turismo é uma poderosa alavanca para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, pois gera oportunidades de negócios, amplia a renda e fortalece a economia local. A parceria potencializa a capacidade do Estado de atrair visitantes e investidores. Com isso, não apenas projetamos o Rio Grande do Sul no cenário internacional, mas também garantimos benefícios concretos à população, com mais emprego e qualidade de vida. O turismo, aliado ao investimento, é um vetor estratégico para o crescimento sustentável do Estado”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, que também compareceu ao evento.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a união de forças contribuirá para o desenvolvimento e a reconstrução da imagem turística no Estado. “Com esta Carta de Intenções, iniciaremos uma colaboração que promete gerar muitos frutos, fortalecendo a presença do Rio Grande do Sul no mapa do turismo mundial e abrindo novas frentes para o desenvolvimento econômico e social do Estado”, disse.

Plano de trabalho

Conforme o documento, a Embratur oferecerá à Invest RS suporte para:

  • compartilhamento de dados sobre o fluxo de turistas internacionais;
  • análises conjuntas para identificar oportunidades de atração de investimentos no setor;
  • e capacitação de agentes locais com as ferramentas de inteligência e competitividade da agência.

Para que as ações se concretizem, a Embratur e a Invest RS desenvolverão um Plano de Trabalho que será formalizado por meio de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT). O plano será pautado por práticas de sustentabilidade, inovação e eficiência administrativa.

Texto: Ascom Invest RS e Ascom Embratur
Edição: Secom

