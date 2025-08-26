Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PEC das prerrogativas parlamentares divide o Plenário, diz líder do PT

Prioridade do governo, segundo o líder, é votar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
26/08/2025 às 18h25
PEC das prerrogativas parlamentares divide o Plenário, diz líder do PT
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou que a PEC das Prerrogativas ( PEC 3/21 ) divide o Plenário da Câmara. Para ele, não é o momento de "acirrar conflitos institucionais". O deputado falou a jornalistas após a reunião de líderes desta terça-feira (26). Durante a reunião, ficou definido que a proposta será votada na semana que vem.

Farias lembrou do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que começa na próxima semana, e que o papel da Câmara deve ser de muita tranquilidade e de alerta institucional para evitar "perturbação da ordem e descontrole das ações no Parlamento".

“Isso é muito importante. Nossa posição é de não embarcar em nenhuma aventura que alimente o clima de acirramento”, disse.

O parlamentar afirmou que a prioridade do governo é votar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, sem mexer nas compensações, como a taxação dos mais ricos, como prevê o texto ( PL 1087/25 ).

Calendário
Ele informou ainda que até quinta-feira o presidente da Câmara, Hugo Motta, deve se reunir com a ministra Gleisi Hoffman e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para definir um calendário de votação das duas Casas para que o projeto seja aprovado até o final de setembro.

A líder do Psol, deputada Talíria Petrone (RJ), também defendeu a votação do projeto de isenção do Imposto de Renda. Segundo ela, este não é o momento político adequado para votar a PEC 3/21 . “Essa tensão não interessa a nenhum campo político e há um julgamento em curso que chega em muitos agentes políticos. Eu não vejo problemas de discutir a garantia das prerrogativas, mas não agora”, defendeu.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Anatel nega que novo regulamento prejudique consumidores dos serviços de telefonia

Novas regras começam a valer em 1º de setembro; órgãos de defesa do consumidor temem reajustes indevidos

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova projeto de incentivo à pesquisa agropecuária

Proposta segue em análise na Câmara

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Deputados e especialistas defendem envolvimento amplo no combate da adultização infantil

Segundo eles, responsabilidade deve ser compartilhada entre governo, plataformas de internet e família

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Câmara aprova projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia

Proposta segue para o Senado

 Michel Jesus / Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens

Anac deve abrir consulta pública sobre o assunto

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 15°
10° Sensação
1.65 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Segunda
° °
Últimas notícias
Vista Gaúcha Há 38 minutos

Vista Gaúcha ganha academia com apoio da prefeitura
Câmara Há 54 minutos

Anatel nega que novo regulamento prejudique consumidores dos serviços de telefonia
Justiça Há 54 minutos

Relatora vota no TSE pela cassação do governador de Roraima
Cultura Há 2 horas

Tenente Portela e Região Celeiro Recebem R$ 1,2 Milhão para a Cultura
Prisão Há 2 horas

São Martinho: Polícia Civil prende homem suspeito de incendiar casa da ex-companheira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,02%
Euro
R$ 6,32 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,863,49 -0,10%
Ibovespa
137,771,39 pts -0.18%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias