Senado vai questionar medidas do STF contra Marcos do Val, avisa Davi

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou ao Plenário nesta terça-feira (26) que a Casa vai ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) com...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
26/08/2025 às 18h00
Davi lembrou que a abertura de processos de impeachment contra ministros do STF cabe ao presidente do Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou ao Plenário nesta terça-feira (26) que a Casa vai ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) com recurso em que questiona as medidas cautelares contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

— Esta semana nós entraremos com recurso no Supremo Tribunal Federal para questionar as medidas adotadas contra o senador Marcos do Val — disse Davi.

Marcos do Val está cumprindo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, com o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno. Também está com suas redes sociais bloqueadas.

Davi também voltou a afirmar que a abertura de processos de impeachment contra ministros do STF cabe única e exclusivamente ao presidente do Senado. Ele disse que todos os pedidos de impeachment protocolados são analisados pelos advogados da Casa.

— É uma prerrogativa do presidente da Casa e cabe a análise jurídica da Advocacia do Senado Federal se há justa causa, dentro da Lei de Impeachment estabelecida 70 anos atrás no Brasil — afirmou o presidente do Senado.

As observações de Davi foram feitas após cobrança do senador Eduardo Girão (Novo-CE) em relação aos direitos do colega Marcos do Val.

