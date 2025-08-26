Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Líderes definem que PEC das prerrogativas parlamentares será votada amanhã

A proposta promove mudanças no artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
26/08/2025 às 17h31
Líderes definem que PEC das prerrogativas parlamentares será votada amanhã
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

Líderes partidários definiram em reunião nesta terça-feira (26) que a chamada PEC das Prerrogativas ( PEC 3/21 ) será votada na sessão do Plenário desta quarta-feira (27) pelos deputados.

O relator, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), vai apresentar pela manhã o texto que será analisado pelos parlamentares.

A proposta promove mudanças no artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar. Entre outras alterações, o texto restringe a prisão em flagrante de integrantes do Congresso Nacional.

Conforme o texto original, somente poderá haver prisão em flagrante dos parlamentares nos casos de crimes inafiançáveis citados explicitamente pela Constituição: racismo, crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

O líder do PDT, deputado Mário Heringer (PDT-MG), afirmou que o texto não está fechado. “A maioria dos líderes entendeu que é o momento de fazer e vamos fazer”, disse o parlamentar. “Por exemplo, vamos redefinir quem pode entrar com Adin ou não, mas não conheço o texto ainda”, explicou.

Mais informações a seguir

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Anatel nega que novo regulamento prejudique consumidores dos serviços de telefonia

Novas regras começam a valer em 1º de setembro; órgãos de defesa do consumidor temem reajustes indevidos

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova projeto de incentivo à pesquisa agropecuária

Proposta segue em análise na Câmara

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Deputados e especialistas defendem envolvimento amplo no combate da adultização infantil

Segundo eles, responsabilidade deve ser compartilhada entre governo, plataformas de internet e família

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Câmara aprova projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia

Proposta segue para o Senado

 Michel Jesus / Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens

Anac deve abrir consulta pública sobre o assunto

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 15°
10° Sensação
1.65 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Segunda
° °
Últimas notícias
Vista Gaúcha Há 38 minutos

Vista Gaúcha ganha academia com apoio da prefeitura
Câmara Há 54 minutos

Anatel nega que novo regulamento prejudique consumidores dos serviços de telefonia
Justiça Há 54 minutos

Relatora vota no TSE pela cassação do governador de Roraima
Cultura Há 2 horas

Tenente Portela e Região Celeiro Recebem R$ 1,2 Milhão para a Cultura
Prisão Há 2 horas

São Martinho: Polícia Civil prende homem suspeito de incendiar casa da ex-companheira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,02%
Euro
R$ 6,32 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,863,49 -0,10%
Ibovespa
137,771,39 pts -0.18%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias