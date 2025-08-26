Humberto Costa comemora dados positivos da economia e critica bets

Durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Humberto Costa (PT-PE) comemorou a divulgação de dados da economia brasileira que, segundo ele, “comprovam os extraordinários resultados dos esforços feitos pelo governo do presidente Lula para colocar o Brasil nos trilhos”.

— Prévia da inflação, o IPCA 15, caiu 0,14% nesse mês de agosto, a primeira deflação desde 2023. Ou seja, não só não tivemos inflação como tivemos uma redução geral de preços, uma inflação negativa, cujo item de maior impacto foi a queda nos preços da energia elétrica residencial, segundo o IBGE. É uma prova, como eu disse, de que as ações rápidas e inteligentes do nosso governo para estruturar o país e responder aos incontáveis desafios, entre eles, esse absurdo tarifaço dos Estados Unidos organizado pelo bolsonarismo contra o Brasil, são efetivas — afirmou.

Segundo o senador, além da energia elétrica, outra importante conquista foi a queda pelo terceiro mês seguido nos preços dos alimentos, especialmente arroz, batata, tomate e carnes, “fundamentais à mesa de milhões de brasileiros”. O parlamentar também destacou a queda no preço dos transportes para redução da inflação.

— São ganhos com reflexos diretos na vida das pessoas, inseridos em uma estratégia clara. Estabilidade econômica e social, que tem como uma das metas o cumprimento do arcabouço fiscal.

No entanto, Humberto demostrou preocupação com o constante crescimento do item chamado Despesas Pessoais, apontado na pesquisa. Ele engloba as apostas em jogos on-line, “e que demonstra o dano que esse vício, que essa mazela social tem provocado à economia brasileira e à saúde individual e coletiva”.

—Esse item foi o que mais subiu em agosto entre todos os pesquisados: 1,09%. Mais até mesmo do que o item saúde e cuidados pessoais, que englobou neste mês, os reajustes em planos de saúde autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que representou 0,64%, ou seja, 42% menor que o indicador de despesas pessoais. No mês passado, a alta de 3,34% nas apostas em bets já havia colocado o item entre os principais responsáveis pela pressão inflacionária da prévia do IPCA em 15 de julho. Foi a primeira vez, segundo o IBGE, que as apostas digitais superaram a energia elétrica em impacto percentual, passando a ter peso relevante na composição da inflação oficial — ressaltou.