Terça, 26 de Agosto de 2025
5°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova cota mínima em contratos públicos para mulheres em situação de violência doméstica

Proposta segue em análise na Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
26/08/2025 às 16h29
Comissão aprova cota mínima em contratos públicos para mulheres em situação de violência doméstica
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3595/19, que reserva para as mulheres em situação de violência doméstica e familiar pelo menos 5% das vagas de trabalho em empresas com contratos com o poder público.

A medida vale para os contratos firmados com a União, estados e municípios. A Lei de Licitações e Contratos Administrativos já prevê prioridade para a contratação de mulheres vítimas de violência, mas sem fixar percentual mínimo.

A relatora na comissão, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), recomendou a aprovação do projeto, que teve origem no Senado. Ela argumentou que o texto favorece a autonomia econômica das mulheres, contribuindo para romper com ciclos de dependência.

“Precisamos trabalhar intensamente para romper com esse ciclo, ampliando as chances de as mulheres de gerirem suas próprias vidas com autonomia”, disse a deputada.

Sigilo
 O PL 3595/19 prevê ainda que:

  • o poder público deve manter um cadastro sigiloso das trabalhadoras elegíveis à contratação, acessível pelas empresas participantes da licitação;
  • a empresa deve manter sigilo sobre a natureza da contratação;
  • o edital de licitação deve prever a cota de vagas durante toda a execução do contrato; e
  • a ausência de mão de obra qualificada não será caracterizada como descumprimento da reserva mínima.

Próximos passos
 O projeto vai ser analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em caráter conclusivo. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Michel Jesus / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Presidente da Comissão Mista de Orçamento quer votar LDO na próxima semana

Tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como a Lei Orçamentária de 2026 devem ser votadas até o fim do ano

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova proposta com diretrizes para ressocializar trabalhadora doméstica resgatada

Para virar lei, a propsota precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

 Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Presidentes da Câmara e do Senado defendem revisão de benefícios fiscais

Estimativas são que os benefícios tributários estão em torno de R$ 800 bilhões por ano, diz presidente da Câmara

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que condiciona desapropriação rural à Lei de Responsabilidade Fiscal

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova programa de valorização de professores da educação básica

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 15°
16° Sensação
3.02 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
21°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Saúde Há 9 minutos

Falta de consultas regulares aumenta chance de doenças graves na visão
Política Há 9 minutos

Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Senado Federal Há 9 minutos

Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Geral Há 24 minutos

Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,46%
Euro
R$ 6,33 +0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,115,34 +1,29%
Ibovespa
137,412,13 pts -0.44%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6809 (25/08/25)
03
16
38
48
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3478 (25/08/25)
01
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
17
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias