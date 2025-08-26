Terça, 26 de Agosto de 2025
CDR debaterá desafios da produção de celulose no MS

O impacto do Vale da Celulose — conjunto de 11 municípios do Mato Grosso do Sul que reúne grandes investimentos no setor da produção de papel — ser...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
26/08/2025 às 15h59
CDR debaterá desafios da produção de celulose no MS
CDR, da presidente Dorinha Seabra, vai debater impacto das indústrias de papel no MS - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O impacto do Vale da Celulose — conjunto de 11 municípios do Mato Grosso do Sul que reúne grandes investimentos no setor da produção de papel — será tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR). O requerimento ( REQ 24/2025 — CDR ) foi aprovado nesta terça-feira (26) pelo colegiado.

Seu autor, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), propôs a presença de prefeitos da região e de representantes do governo estadual e das indústrias de celulose. Na justificação de seu requerimento, Nelsinho lembrou que a cadeia produtiva de celulose vem impulsionado a economia do estado, mas também traz questões merecedoras de debate.

"Entre os desafios estão a pressão sobre recursos naturais, como a água e o solo, a ocupação intensiva de áreas rurais e os impactos sobre comunidades locais e cadeias produtivas tradicionais, como a agricultura familiar. Além disso, há preocupações quanto à logística, infraestrutura e à necessidade de qualificação profissional local para atender às demandas do setor", diz o senador.

A data da audiência ainda será marcada.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
